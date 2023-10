Baseus: Ladeturm, MagSafe-Akku und Netzteil heute zu Aktionspreisen

Der Hardware-Anbieter Baseus verkauft zu Beginn der neuen Woche mehrere seiner Lade-Accessoires zu günstigen Aktionspreisen. Sehenswert ist unserer Meinung nach das ultrakompakte USB-C-Netzteil mit 30-Watt-Ladeleistung sowie der Ladeturm des Anbieters mit insgesamt sieben Steckplätzen, Digitalanzeige und Steckdosenverlängerung.

Unterwegs-Netzteil mit 30 Watt

Das kompakte Unterwegs-Netzteil des Anbieters, das mit einer Ladeleistung von 30 W und der Unterstützung des Power-Delivery-Standards zur Schnellladung aller aktuellen iPhone-Modelle geeignet ist, wird momentan mit einem 40-Prozent-Coupon angeboten. Dieser reduziert den Listenpreis von 19,99 Euro auf nur noch ~12 Euro.

Damit liegt das weiße Baseus-Netzteil deutlich unter dem ebenfalls reduzierten Schnellladegerät von Anker, das trotz 20-Prozent-Nachlass noch immer knappe 20 Euro kostet. 30 Watt Ladeleistung reicht übrigens auch aus, um das aktuelle MacBook Air mit Strom zu versorgen und bietet sich daher als Allrounder für die Reisetasche an.

Ladeturm mit 7 Ports

Ebenfalls günstiger zu haben ist heute der Ladeturm des Anbieters mit Digitalanzeige. Dieser bietet sich als Verlängerungskabel für den Schreibtisch an und stellt hier nicht nur drei Schuko-Anschlüsse zur Verfügung, sondern auch zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Steckplätze.

Einzeln belegt, liefern die USB-C-Steckplätze hier ebenfalls 30 Watt, zudem informiert das Display über die aktuelle Leistungsabgabe. Baseus bietet auf den bereits um 20 Prozent reduzierten Listenpreis einen zusätzlichen 10-Prozent-Coupon, der den Turm so auf einen Verkaufspreis von nur noch 36 Euro bringt.

Magsafe-Akku mit 6.000 mAh

Zudem wurde auch der MagSafe-Akku des Anbieters für die Rückseite aktueller iPhone-Modelle im Preis reduziert und ist heute für nur noch 28 Euro zu haben. Der Akku besitzt eine Kapazität von 6000 mAh und stellt einen zusätzlichen USB-Port zur Verfügung, an dem das iPhone auch per Kabel geladen (und in den Schnelllademodus versetzt) werden kann.