tado°-App erleichtert Heizkurven-Anpassung für Wärmepumpen

Die Münchner Raumklimaspezialisten von tado° haben ihrer App eine neue Funktion spendiert, die es Besitzern von Wärmepumpen erlaubt, die gewünschte Heizkurve individuell anzupassen. Laut tado° sollen Anwender damit den Energieverbrauch ihrer Wärmepumpe optimieren können, ohne dass die Raumtemperatur gesenkt werden muss.

Fünf Stufen: Von „Komfort“ bis „Eco Plus“

Fünf Stufen zur individuellen Steuerung

Bislang wird die Heizkurve einer Wärmepumpe meist durch den Installateur voreingestellt. Diese Werte sind jedoch häufig zu hoch angesetzt, was zu unnötig hohem Energieverbrauch führen kann. Mit der neuen tado°-Funktion können Nutzer diese Einstellung in fünf Stufen selbst regulieren. Die Auswahl reicht von „Komfort“ bis „Eco Plus“ und soll es erleichtern, einen optimalen Betriebspunkt zu finden.

Um die neue Funktion zu nutzen, wird der 249 Euro teure Wärmepumpen-Optimierer X benötigt. Das tado°-Gerät kontrolliert den Hauptregler vieler Wärmepumpen und bietet neben der Heizkurven-Anpassung weitere Steuerungsfunktionen. Nutzer können damit Heiz- und Warmwasserzeiten festlegen sowie Temperaturen manuell anpassen.

Mit Balance werden auch Stromtarife berücksichtigt

Ergänzend dazu kann das Smarte Heizkörper-Thermostat X eingesetzt werden, um die Temperatur in einzelnen Räumen gezielt zu steuern. Zudem bietet tado° mit seinem „Balance“-Dienst für Wärmepumpen eine Lastverschiebung an. Dabei sollen die Betriebszeiten der Wärmepumpe so angepasst werden, dass sie zu Zeiten mit günstigeren Stromtarifen laufen. „Balance“ ist in der App für eine monatliche Gebühr von 5,99 Euro oder als Jahresabo für 49,99 Euro verfügbar.

Kompatibilität mit wichtigen Herstellern

Der Wärmepumpen-Optimierer X ist nach Angaben des Unternehmens mit mehreren europäischen Herstellern kompatibel, darunter Atlantic, Vaillant, Saunier Duval, Austria Email, Fujitsu, Daikin und Panasonic. Eine Ausweitung auf weitere Marken wie Mitsubishi und NIBE ist geplant. Ob das eigene Modell kompatibel ist, lässt sich auf dieser Sonderseite prüfen.

Verlaufskurven ermöglichen den Monatsvergleich

Mit der neuen Funktion erweitert tado° sein Angebot für Nutzer von Wärmepumpen, die ihre Heizsysteme effizienter betreiben möchten. Im besten Fall helfen die neuen Anpassungsmöglichkeiten dabei, den Energieverbrauch zu optimieren, ohne dass spürbare Raumklimaänderungen erforderlich sind.