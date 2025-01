Apple testet Starlink-Satellitenverbindung auf iPhones

Apple arbeitet offenbar mit SpaceX und T-Mobile zusammen, um iPhones mit dem Satellitennetzwerk Starlink kompatibel zu machen. Dies geht aus einem Bloomberg-Bericht hervor, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft. Demnach unterstützt das am Montag veröffentlichte Betriebssystem-Update auf iOS 18.3 erstmals die Starlink-Technologie.

Notruf per Satellit: Wenn weder WLAN noch 5G oder LTE vorhanden sind

Bislang bot Apple seine Satellitenkommunikationsfunktion ausschließlich über den Anbieter Globalstar an. Diese ermöglicht es Nutzern, in Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung Textnachrichten zu senden oder Notfalldienste zu kontaktieren. T-Mobile hatte zuvor Starlink lediglich als Option für bestimmte Samsung-Modelle angekündigt. Nun wurden erste iPhones für einen Betatest freigeschaltet.

Beta-Phase mit begrenztem Nutzerkreis

T-Mobile hat damit begonnen, Kunden für eine erste Version des Starlink-Dienstes zuzulassen. Nutzer, die an dem Test teilnehmen, erhielten eine Nachricht, in der sie aufgefordert wurden, ihr iPhone auf iOS 18.3 zu aktualisieren. In den iPhone-Einstellungen der Tester erscheint nun eine neue Option zur Steuerung der Satellitenverbindung.

Laut SpaceX-Gründer Elon Musk könnte das aktuelle Starlink-Netz bereits Bilder, Musik und Podcasts übertragen. Zukünftige Erweiterungen sollen zudem Videoübertragungen ermöglichen. Der Dienst steht aktuell nur in den USA zur Verfügung, während Apples Globalstar-Dienst in mehreren Ländern nutzbar ist.

Automatische Verbindung ohne Sichtkontakt

Ein Unterschied zwischen den beiden Satellitenfunktionen liegt in der Handhabung. Während Apples Globalstar-Lösung eine gezielte Ausrichtung des iPhones zum Himmel erfordert, soll die Starlink-Verbindung automatisch im Hintergrund arbeiten. Nutzer müssen ihr Gerät nicht gezielt positionieren.

Der aktuelle Starlink-Test beschränkt sich auf Textnachrichten. Später sollen auch Datenverbindungen und Telefonate über das Satellitennetz möglich werden. T-Mobile plant, den Testlauf im Februar auszuweiten. Auch für andere Mobilfunkanbieter könnte das System in Zukunft geöffnet werden. Apple selbst hat die Starlink-Unterstützung bislang nicht offiziell bestätigt.