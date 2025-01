tado° X Heizkörper-Thermostate: Neue Matter-Geräte zum halben Preis

Das auf Raumklimalösungen spezialisierte Unternehmen tado° mit Sitz in München wirbt aktuell mit einer zeitlich begrenzten Rabattaktion für seine smarten Heizkörper-Thermostateder neuen tado° X Gerätegeneration. Der Aktionspreis für ein einzelnes Thermostat liegt ab sofort bei 49,99 Euro anstelle des regulären Preises von 99,99 Euro. Ein Dreierpack wird im Rahmen der Aktion für nur 149,79 Euro statt 247,49 Euro angeboten.

Die Heizkörper-Thermostate automatisieren das Einsparen von Heizkosten, indem diese einzelne Räume nicht stur mit fest eingestellten Stufen beheizen, sondern bedarfsgerecht auch Tageszeit, Raumtemperatur, Anwesenheit der Bewohner und weitere Faktoren wie etwa kurzzeitig geöffnete Fenster berücksichtigen.

Heizkostenreduktion und Auto-Assist

tado° bewirbt seine Produkte unter anderem mit Funktionen wie intelligenten Zeitplänen und der Möglichkeit, die Heiztemperatur pro Raum individuell anzupassen. Dadurch sollen Nutzer nur dann heizen, wenn ein Raum tatsächlich genutzt wird. Damit alle Funktionen der Heizkörperthermostate vollautomatisch greifen, sind Anwender jedoch auf das Auto-Assist Abonnement angewiesen, dass direkt in der App gebucht und hier auch jederzeit gekündigt werden kann.

Nur wer die 3,99 Euro pro Monat, beziehungsweise die 29,99 Euro pro Jahr zahlt, profitiert davon, dass die Heizung beim Verlassen der eigenen vier Wände automatisch herunter regelt und die Fenster-Offen-Erkennung für einen vorübergehenden Heizstopp sorgt. Wer nicht zahlt, erhält eine Push-Benachrichtigung und pausiert die Heizleistung dann entsprechend manuell.

Die Steuerung der neuen Matter-Thermostate erfolgt über die App des Anbieters, die Thermostate selbst lassen sich aber auch in Apples Home-Übersicht einbinden und dort ebenso regeln wie in der tado°-Applikation.

Aktionsdetails und Einschränkungen

Die Rabattaktion ist laut tado° bis zum 28. Februar 2025 gültig, sofern der Vorrat reicht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden und Rabatte nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden können. Kunden können die Produkte direkt über den tado°-Shop auf Amazon.de bestellen.

Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Bestandskunden, sondern auch an Neukunden, die erstmals auf smarte Heizlösungen umsteigen möchten. So bietet tado° auch reduzierte Starter-Kits an.

Wir setzen die neuen X-Thermostate an unseren Heizkörpern ein und sind vor allem von den integrierten Akkus, die sich einfach abnehmen und per USB-C aufladen lassen, sehr angetan. Die Geräte arbeiten zuverlässig, lassen Sie sich hervorragend an den individuellen Tagesablauf anpassen und können auch manuell direkt am Gerät bedient werden.