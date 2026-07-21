Synology Photos bringt neue Funktionen auf das iPhone. Zuletzt haben wir zu Jahresbeginn ein größeres Update für die Begleit-App zu den NAS-Laufwerken von Synology gesehen. Damals wurden unter anderem Widgets für den iOS-Home-Bildschirm eingeführt. Mit der jetzt verfügbaren Version 2.4.0 wird diese Funktion der App ausgebaut und weitere Neuerungen integriert.

Zunächst einmal hat Synology die grundsätzliche Möglichkeit integriert, einzelne Bilder als Favorit zu kennzeichnen und die so entstandene Auswahl in einem separaten Favoriten-Album anzusehen.

Favoriten-Synchronisierung mit Apples Fotos

Zusätzlich lassen sich Favoriten zwischen Synology Photos und Apples Foto-App synchronisieren. Diese Option versteckt sich in den Sicherungseinstellungen.

Der Hersteller merkt dazu an, dass die Favoriten in beide Richtungen synchronisiert werden. Wenn man also ein Bild in der Foto-App von Apple zu den Favoriten hinzufügt, wird es auch in Synology Photos als Favorit markiert und umgekehrt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass man die Option „Alle Fotos scannen und sichern“ auswählt. Die Funktion lässt sich nicht als Ergänzung zum manuellen Sichern von Fotos aktivieren.

Neue Inhalte für Widgets

Die Favoriten aus der Synology-Fotosammlung lassen sich nun zudem abwechselnd als Widget auf dem Home-Bildschirm betrachten. Synology bietet zwei verschiedene Widget-Varianten für iOS an. Man kann entweder Erinnerungen oder den Inhalt bestimmter Alben anzeigen lassen. Für die Anzeige bestimmter Alben kann man entweder ein selbst erstelltes Album auswählen, oder sich bestimmte Personen und nun auch die Favoriten anzeigen lassen.

Darüber hinaus hat Synology mit dem Update seiner Foto-App diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen ausgeliefert. Dazu zählt auch eine prominentere Platzierung der Statusanzeige bei Backups und Unterstützung für Apples „Liquid Glass“-Design.