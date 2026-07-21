Neues Album auch als Widget
Synology Photos synchronisiert Favoriten mit Apples Foto-App
Synology Photos bringt neue Funktionen auf das iPhone. Zuletzt haben wir zu Jahresbeginn ein größeres Update für die Begleit-App zu den NAS-Laufwerken von Synology gesehen. Damals wurden unter anderem Widgets für den iOS-Home-Bildschirm eingeführt. Mit der jetzt verfügbaren Version 2.4.0 wird diese Funktion der App ausgebaut und weitere Neuerungen integriert.
Zunächst einmal hat Synology die grundsätzliche Möglichkeit integriert, einzelne Bilder als Favorit zu kennzeichnen und die so entstandene Auswahl in einem separaten Favoriten-Album anzusehen.
Favoriten-Synchronisierung mit Apples Fotos
Zusätzlich lassen sich Favoriten zwischen Synology Photos und Apples Foto-App synchronisieren. Diese Option versteckt sich in den Sicherungseinstellungen.
Der Hersteller merkt dazu an, dass die Favoriten in beide Richtungen synchronisiert werden. Wenn man also ein Bild in der Foto-App von Apple zu den Favoriten hinzufügt, wird es auch in Synology Photos als Favorit markiert und umgekehrt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass man die Option „Alle Fotos scannen und sichern“ auswählt. Die Funktion lässt sich nicht als Ergänzung zum manuellen Sichern von Fotos aktivieren.
Neue Inhalte für Widgets
Die Favoriten aus der Synology-Fotosammlung lassen sich nun zudem abwechselnd als Widget auf dem Home-Bildschirm betrachten. Synology bietet zwei verschiedene Widget-Varianten für iOS an. Man kann entweder Erinnerungen oder den Inhalt bestimmter Alben anzeigen lassen. Für die Anzeige bestimmter Alben kann man entweder ein selbst erstelltes Album auswählen, oder sich bestimmte Personen und nun auch die Favoriten anzeigen lassen.
Darüber hinaus hat Synology mit dem Update seiner Foto-App diverse Fehlerbehebungen und Verbesserungen ausgeliefert. Dazu zählt auch eine prominentere Platzierung der Statusanzeige bei Backups und Unterstützung für Apples „Liquid Glass“-Design.
Entwickler: Synology Inc.
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Mein Problem weiterhin sind doch die Metadaten. Wie geht denn Synology mit den Metadaten um? Werden alle übernommen? Würde gerne aus dem goldenen Käfig ausbrechen. Tipps?
Geht mir ähnlich. Denke, für uns kommt nur noch Immich infrage.
ok, bei dem getesteten Foto waren tatsächlich keine GPS-Infos enthalten :D
Aber bei anderen Fotos schon – steht dann in den Datei-Eigenschaften im Abschnitt „GPS“ mit drin, wie gewohnt
es wird Einiges übernommen, wie Kamera, Blitz an / aus, Blende, ISO, Belichtungszeit, Aufnahmedatum / Zeit.
Wo in den windows-Bildeigenschaften finde ich denn die GPS-Position? Hab jetzt mal tesweise ein Bild von der NAS runtergeladen und in die Eigenschaften geschaut, da steht es nicht.
Der Bildbetrachter über die Web-GUI sortiert aber nach Datum und Aufnahme-Ort, also stehen die Infos auf jeden Fall zur Verfügung – ich weiß nur nicht wo :D
Favoriten-Synchronisierung mit Apples Fotos….endlich!!!
Und dann? Hängt alles im NAS was kein Backup ist…
Lässt sich nicht so pauschal sagen. Bei einem Sync handelt es sich tatsächlich um einen Teil der Sicherungsstrategie. Demnach sollst du die gleichen Dateien auf zwei verschiedene Speichermedien verteilen. Das wäre hier der Fall.
Wenn man aber die Bilder auf das NAS überträgt und vom Telefon entfernt, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Die Aufnahme existiert dann nur einmal. Werden die Festplatten in einem Raid gegeneinander gesichert, könnte man zumindest den Ausfall von einer vermutlich verschmerzen. Noch geschickter ist natürlich von dem NAS ein Sicherung zu haben, zum Beispiel auf eine externe USB-Festplatte, in die Wolke oder in der Premium-Variante auf einem zweiten NAS an einem völlig anderen Standort. Stichwort: „3-2-1 Backup“
Hä? Wer nutzt denn ein NAS ohne Backup?
Leider hat Synology die gute alte PhotoStation und DS-Photo eingestellt zugunsten der neuen Photos App. Leider bietet mir die Photos-App nicht das, was die PhotoStation für mich bietet. Schade.
Anscheinend möchte Synology die Foto-App von iOS kopieren und auch in Hinblick mit iCloud Foto das kopieren mit ihren NAS-Laufwerken. Die PhotoStation ist eine ganz andere Liga, feste Alben, Unteralben alles mit Usern und Gruppen berechtigen, ein eigenes Ökosystem. Schade, das es sowas nicht mehr gibt.
Endlich geht’s mit Synology Photos etwas vorwärts!
Ich musste feststellen, das die Version 2.3.2 nicht mehr mit der NAS Version 7.1.9 kompatibel ist. Ich bekomme in der App immer die Meldung ich soll mich an den Admin wenden und die App updaten. Leider unterstützt die DS214play nicht die OS Version V7.2.2. Hat jemand ne Idee wie ich die Photo App wieder mit der is V 7.1.9 ans laufen bekomme oder ne Idee wie ich sonst die Photos vom iPhone auf das NAS bekomme?
Probiere mal die App PhotoSync aus. Ist mein absoluter Favorit seit Jahren!
Ich lasse meine Fotos automatisch synchronisieren, wenn ich nach Hause komme.
Oder mal einen Blick auf immich werfen
Immich seit nunmehr fast einem Jahr und bisher nicht bereut.
Man muss sich halt bissle reinfuchsen. Aber es lohnt sich.
Ich mag Immich extrem gerne und habe das Projekt auch unterstützt und habe es laufen auf meinem NAS.
Was mir aber gar nicht gefällt ist, dass die photos nicht einzeln abgelegt werden wie in der Synology photos App, es wird wieder eine eigene Datenbank generiert …