Don’t Starve Together jetzt auch auf dem iPhone und iPad

Nachdem die Mobilumsetzung des unglaublich beliebten Survival-Spiels Don’t Starve bereits vor 10 Jahren für iOS erschien, folgte heute auch die Standalone Mehrspielererweiterung Don’t Starve Together auf die Mobilgeräte. Die Mobilfassung übernimmt dabei alle Inhalte der PC Version und ihr könnt nun die großen, prozedural generierte Spielwelt auch unterwegs mit Freunden oder Fremden erkunden.

In der düsteren Spielwelt The Constant geht es darum euch eine gemeinsame Basis zu bauen und die saisonal über eure Felder einfallenden Monster abzuwehren. Auf der Suche nach weiteren Ressourcen kämpft ihr euch durch unterschiedliche Biome und müsst euch den vielzähligen Gefahren der Flora und Fauna stellen.

Zwar fehlt ein direktes Crossplay zwischen Mobile und PC, allerdings könnt ihre euren iOS und macOS oder Windows Account miteinander verknüpfen und so freigeschaltete Charaktere und Skins auf allen Plattformen nutzen. Die iOS Fassung steht absofort für 8,99 Euro im AppStore zum Download bereit, die Größe des Downloads wird mit knapp 2,2 GB angegeben.