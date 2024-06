Synology Photos mit verbesserter Löschfunktion

Mit der neuesten Version von Synology Photos für iOS kann man konkret steuern, ob beim Löschen von Bildern nur die Kopie auf dem NAS-Laufwerk oder zugleich auch das Original auf dem iPhone gelöscht werden soll. Die neue Einstellungsmöglichkeit sorgt gleichzeitig auch für zusätzliche Klarheit im Zusammenhang mit diesem Vorgang.

Hat man die neue Version der App installiert, so wird man bei der ersten Verwendung der Löschfunktion auf die Änderung hingewiesen. Zudem kann man die Vorgaben für den Löschvorgang jederzeit in den Einstellungen der Photos-App von Synology überprüfen und ändern. In dem neuen Einstellungsbereich „Löscheinstellungen“ hat man hier die Wahl zwischen den Optionen „Von NAS und Telefon löschen“ und „Nur von NAS löschen“.

Update initiiert neue Backup-Überprüfung

In der Beschreibung der neuen App-Version irritiert eine als „Wichtiger Hinweis“ gekennzeichnete Notiz, die uns zugleich auch an die von einem Teil der Nutzer im Zusammenhang mit früheren Updates der Synology-Photos-App gemeldeten Probleme erinnert.

Sofern die automatische Backup-Funktion in den Einstellungen aktiviert ist, überprüft die Anwendung nach dem Update auf die neueste Version offenbar mit einem kompletten Abgleich der Fotosammlung, ob sämtliche vorhandenen Bilder auch auf dem NAS-Laufwerk gesichert sind. Sofern dabei Fotos gefunden werden die noch nicht auf das NAS gesichert sind, wird für diese ein erneutes Backup angestoßen. Laut Synology werden dabei jedoch keine Duplikate erzeugt.

Hoffen wir, dass das alles wie beschrieben klappt. Generell ist Synology Photos eine sehr gute Option für Besitzer eines NAS-Laufwerks von Synology, um iPhone-Fotos unabhängig von externen Cloud-Angeboten auf dem eigenen Server zu speichern. Der Funktionsumfang der von Synology angebotenen Foto-Anwendung ist dabei allerdings noch ausbaufähig, insbesondere der Zugriff vom Desktop aus könnte komfortabler und funktionsreicher gestaltet werden.