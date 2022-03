Aqara A100: Türschloss mit Apple Home Key zunächst nicht in Deutschland

Aqara startet jetzt offiziell mit dem Verkauf des mit HomeKit kompatiblen Smart Door Lock A100 Zigbee. Bis zur Verfügbarkeit in Deutschland wird es allerdings noch ein ganzes Weilchen dauern. Zu Beginn ist das neue Türschloss ausschließlich in Malaysia und Singapur erhältlich, in den nächsten Monaten will der Hersteller dann zunächst weitere asiatische und osteuropäische Märkte sowie den mittleren Osten bedienen.

Das A100-Schloss von Aqara ist nicht nur ein weiteres, mit HomeKit kompatibles Türschloss, sondern beeindruckt mit einer Vielfalt an Bedienoptionen, allem voran die Unterstützung von Apple Home Key. Der digitale Türschlüssel lässt sich in der Apple Wallet ablegen und es genügt, das iPhone ans Türschloss zu halten, um die Tür über NFC zu öffnen.

Darüber hinaus bietet das A100-Türschloss von Aqara vielseitige Möglichkeiten zur Bedienung. Neben der Unterstützung von Home Key beziehungsweise NFC findet sich ein Fingerabdrucksensor integriert, das Telefon lässt sich auch über HomeKit oder den Google Assistant sowie mithilfe der Aqara-App bedienen, bietet die Möglichkeit zur Verwendung von permanenten oder Einmal-Passwörtern und kann nicht zuletzt auch klassisch mit einem Schlüssel geöffnet werden.

Für den Zugriff über das Internet kann das A100-Schloss von Aqara alternativ zur direkten Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone auch über einen optionalen Zigbee-Hub des Herstellers kommunizieren. Für die Funktion sorgen acht integrierte AA-Batterien, mit deren Hilfe sich das Schloss dem Hersteller zufolge bis zu anderthalb Jahre lang betreiben lässt.

Konstruktionsbedingt scheint uns das Aqara A100 für die Verwendung an den hierzulande üblichen Haustüren nicht geeignet. Das Schloss setzt eher auf Wohnungstüren in Mehrfamilienhäusern und kommt im Set mit Vorder- und Rückseite, Schließzylinder und eigenem Schließblech sowie einem Notschlüssel. In Singapur ist das Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee über Vertriebspartner inklusive Installationsservice zum Preis von umgerechnet knapp 420 Euro erhältlich.

Lieferumfang und Installation des Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee im Video: