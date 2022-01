Synology DS Cam: Intelligenter Zeitraffer verkürzt Überwachungskamera-Clips

Wir winken kurz die hier mitlesenden Nutzer der von Synology angebotenen NAS-Speicher für das Heimnetzwerk heran und möchten diese auf eine Funktion der sogenannten Synology Surveillance Station hinweisen, die wir selbst erst kürzlich für uns entdeckt haben: den intelligenten Zeitraffer.

RTSP-Livestream landet auf dem NAS

Kurz zu unserem Setup hier: von dem Hauseingang überwacht die neben der Eingangstür platzierte Innenraum-Kamera eufy Security Solo P24 eben diesen Bereich. Wir haben uns allerdings dafür entschieden die schwenkbare 40-Euro-Kamera nicht über Apples HomeKit-Protokoll zu integrieren, sondern nutzen ausschließlich die Eufy-Applikation und die RTSP-Funktionalität der Kamera, mit deren Hilfe sich der Live-Stream der Überwachungskamera direkt auf dem Netzwerkspeicher von Synology sichern lässt.

Grundsätzlich informiert die Kamera per Push-Mitteilung und Foto lediglich darüber, wer gleich klingeln wird – die zusätzliche Sicherung der letzten 24 Stunden sorgt jedoch zusätzlich für ein gutes Bauchgefühl.

Da die Videos also auch auf der Synology Disk Station landen, lässt sich für den Zugriff auf das Video-Material nicht nur die Applikation und die Weboberfläche von Eufy nutzen, sondern auch die von Synology angebotene Gratis-Anwendung DS Cam, die den Zugriff auf bereits vorhandene Video-Aufnahmen ermöglicht und so einen Blick in das Archiv bzw. auf die zurückliegenden Stunden zulässt.

Zeitraffer muss manuell aktiviert werden

Hier ist uns auch die Option „Intelligenter Zeitraffer“ kürzlich über den Weg gelaufen. In der iPhone-App ist diese Option in den Standard-Einstellungen allerdings ohne Funktion und muss in der Weboberfläche der Synology Surveillance Station erst einmal aktiviert werden. Dies geschieht im Bereich Hauptmenü > Intelligenter Zeitraffer > Hinzufügen.

Wählt hier die Kamera und den Aufnahmezeitraum aus. Anschließend bietet die DS Cam-Applikation nicht nur den Zugriff auf das Echtzeit-Archiv sondern auch komprimierte Videoaufnahmen an, die einen 24 Stunden langen Tag auf 6 Minuten verkürzen und so auch einen Blick auf Geschehnisse zulassen, die von der offiziellen Dufy-Applikation nicht als menschliche Bewegungen erkannt und mit einer Push-Benachrichtigung bedacht wurden.