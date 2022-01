Actionbound: Interaktive Schnitzeljagden selbst erstellen

Die Smartphone-Rallys können dabei auf einen linearen Ablauf setzen, lassen sich aber auch als dynamische Herausforderungen anlegen, bei denen die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge gelöst werden können. Zudem lässt sich während der Erstellung festlegen ob der Bound für einen oder mehrere Spieler (an einem Gerät) gedacht ist.

Da die Erstellung lediglich die Komponenten vorgibt, die Inhalte aber eurer Fantasie überlassen sind, funktionieren die Bounds in nahezu allen nur denkbaren Situationen. Hier lassen sich Such-Aufgaben für Kindergeburtstage erstellen, spaßige Routen für Jungesellenabschiede vorgeben oder neue Mitarbeiter in die unterschiedlichen Bereiche, Abteilungen und Locations des Betriebs einführen. Ein Beispiel von vielen: Ein 85 Minuten langer Stadtspaziergang der Fotogruppe „Blende 7“.

Wir sind in unserer Bücherei über die seit 2012 existierende Actionbound-Idee gestolpert und waren von der Mischung aus Schnitzeljagd, Geocache, Exit-Game und Aufgaben-Quiz so angetan, dass wir das Berliner Projekt direkt mal an euch durchreichen möchten.

Insert

You are going to send email to