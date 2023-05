Synology BeeDrive: Mobile Festplatte mit iOS-Fotosicherung

Dass der NAS-Anbieter Synology neue 3,5-Zoll-Festplatten für seine stationären Netzwerkspeicher in den Markt eingeführt hat, haben wir erst heute Vormittag thematisiert.

Während diese mit Speicherkapazitäten von 4, 6, 8 und 12 Terabyte bereits im Fachhandel verfügbar sein sollten, hat Synology mit dem BeeDrive auch noch eine mobile SSD-Festplatte angekündigt, die jedoch erst am 7. Juni in den Verkauf gehen wird.

Synology BeeDrive ab 7. Juni

Bei dem Synology BeeDrive handelt es sich um eine in zwei Größen (1 TB und 2 TB) verfügbare SSD, die sowohl als regulärer Datenträger am Rechner genutzt werden kann, zusätzlich aber auch gesonderte iPhone-Funktionen mitbringt, die der Hersteller in Software realisiert.

So lässt sich nicht nur per Kabelverbindung auf den rechteckigen Datenträger zugreifen: Ist das BeeDrive mit einem Rechner verbunden, kann die mobile Festplatte auch per WLAN angesprochen werden und bietet sich dann als Speicherziel für iPhone-Nutzer an, die eine lokale Sicherung ihres Foto-Archivs vornehmen wollen.

Knapp 7 cm × 7 cm groß und keine 50 Gramm schwer, unterstützt das BeeDrive iOS 15, Windows 10, Windows 11 und (in Kürze) auch macOS. Der Platte liegt ein USB-C-zu-USB-C-Kabel sowie ein USB-C-zu-USB-A-Adapter im Lieferumfang bei.

In den Spezifikationen zum Einsatz der begleitenden BeeDrive-Applikation gibt der Hersteller an, Fotos in Apples HEIF-Format während der Sicherung automatisch ins JPEG-Format zu konvertieren und Live Photos in zwei separaten Dateien getrennt zu sichern. Als Bilddatei mit zusätzlichem Video.

Beim Einsatz in Familien soll die kleine BeeDrive-Festplatte in der Lage sein, bis zu fünf unterschiedliche Mobilgeräte per WLAN zu sichern. Die offiziellen Verkaufspreise wird Synology erst in der kommenden Woche kommunizieren.

Synology BeeDrive im Video