10 Mio. Deutschlandtickets verkauft. Platzreservierungen werden teurer.

So hat die Deutsche Bahn jetzt angekündigt, die kostenfreie Sitzplatzreservierung in der 1. Klasse fortan streichen zu wollen, wenn das Ticket mit einem „Sparpreis“ oder einem „Super-Sparpreis“ gebucht wurde. Die Kosten für Sitzplatzreservierungen in der 2. Klasse steigen auf 4,90 Euro beziehungsweise auf 9,80 Euro für Familien. Dauerreservierungen fallen komplett aus dem Angebot der Deutschen Bahn.

Seit dem Debüt des so genannten Deutschlandtickets Anfang Mai wurden insgesamt rund 10 Millionen Ticket-Abonnements verkauft. Darauf hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) jetzt in einer Zwischenbilanz hingewiesen , die dem Deutschlandticket durchaus positive Noten ausstellt.

