Apple macht Werbung für „Ceramic Shield“ und Wasserschutz

Mit seinen beiden neuesten Werbespots für die aktuelle iPhone-Generation will Apple die robuste Bauweise der Geräte in den Vordergrund stellen. Das Video „Edge“ bewirbt Apples „Ceramic Shield“ als besonders effektiven Schutz für den Bildschirm der neuen iPhone-Modelle und im zweiten Kurzfilm „Shake“ ist der Wasserschutz des iPhone Thema.

Beide Video sind auf jeden Fall nett angesehen. In „Edge“ arbeitet sich ein vibrierendes iPhone schrittweise zur Tischkante vor und in „Shake“ muss das iPhone einem wasserspritzenden Hund standhalten.

Bei Flüssigkeitsschaden keine Garantie

Apples Einschränkungen mit Blick auf Flüssigkeitsschäden beim iPhone sind allerdings weiterhin ein kontroverses Thema. Denn wenngleich Apple das iPhone als vor Staub und Wasser geschützt bewirbt und die neusten Modelle Apple zufolge nach der IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert sind uns somit bis zu 30 Minuten lang in sechs Metern unter Wasser „überleben“ müssen, gibt es auf diesen Wasserschutz keine Garantie.

Apple betont in seinen Garantiebedingungen, dass Reparaturen von Flüssigkeitsschäden an einem iPhone nicht durch die einjährige Herstellergarantie abgedeckt sind. Als Begründung dafür führt der Hersteller unter anderem an, dass der Schutz vor Wasser und Staub nicht dauerhaft ist und auch bei normaler Nutzung mit der Zeit geringer werden kann.

Lediglich in Verbindung mit Apples kostenpflichtiger Zusatzversicherung AppleCare+ sind Feuchtigkeitsschäden am iPhone kein Problem, vorausgesetzt natürlich, das Ganze ist unabsichtlich passiert. Allerdings fällt hier zusätzlich zur Vertragsgebühr, die je nach iPhone-Modell zwischen 7,49 Euro und 14,49 Euro pro Monat oder zwischen 149 Euro und 289 Euro für zwei Jahre beträgt, pro Schadensfall eine Selbstbeteiligung an. Bei Schäden am Display oder Glas beträgt diese 29 Euro und bei allen anderen unabsichtlichen Beschädigungen 99 Euro.