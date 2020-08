SWR3 und DASDING mit neuen Radio-Apps

SWR3 und das Jugendradioprogramm des Südwestrundfunks, DASDING, haben neue iPhone-Anwendungen zum Zugriff auf Programm-Inhalte, Nachrichten, Podcasts und Live-Programm der beiden Sender veröffentlicht.

Die beiden Gratis-Applikationen stehen in Versionen für iPhone, iPad und Apple TV zum Download in der runderneuerten Version 6.0 bereit und treten nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch mit einer Vielzahl neuer Funktionen an, zu denen unter anderem das Spulen im Live-Stream, das Erstellen eigener Playlisten mit Lieblingssongs und das Austauschen gerade laufender Musik im Live-Programm zählt.

Lieblingssongs in persönlichen Playlisten sammeln

Radio-Hörer können ihre favorisierten Titel jetzt „liken“ und mit Herzen versehen. Eine Aktion, die dafür sorgt, dass die so markierten Songs und Beiträge in einer Radio-Playlist gesammelt werden, die jederzeit erneut gestartet und angehört werden kann. Zudem bietet die App eine Übersicht auf alle Songs der letzten fünf Stunden und will so das Wiederfinden persönlicher Tages-Highlights vereinfachen.

Songs austauschen, Podcast hören, Kanäle starten

Eine Premiere fährt der Südwestrundfunk mit der Option, ausgesuchte Lieder im Live-Programm schlicht auszutauschen. Wenn der gerade speilende Track nicht den eigenen Geschmack treffen sollen, wird dieser durch eine Alternative ausgetauscht.

Im Live-Stream lässt sic nun zurück spulen und jederzeit wieder an die aktuelle Live-Position springen. Darüber hinaus ist der Zugriff auf das Podcast-Angebot der Sender nun jederzeit möglich.

Wer Lust auf ein bestimmtes Genre hat, kann Musik aus diesem Bereich fortan über die Kanäle der App starten, die themenspezifische Musik anbieten und als Livestream-Alternatve jederzeit zur Verfügung stehen.

Die Macher versprechen auf In-App-Käufe und Datenschutz-Fallen zu verzichten, besonderes Augenmerk auf eine intuitive Bedienung gelegt zu haben und immer auch den Direktzugriff auf die letzten Nachrichten anzubieten.

Fans im Sendegebiet sollten die beiden neuen Downloads einen Testlauf wert sein.