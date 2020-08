Amazon Music: 5-Euro-Gutschein soll zur Installation motivieren

Auch Amazon-Kunden, die keines der vielfältigen Musik-Streaming-Abonnements des Online-Händlers nutzen, können sich die offizielle Amazon Music-App installieren und mit ihrem Konto verknüpfen.

Prime-Mitgliedern steht hier dann eine Auswahl an kostenlos verfügbaren Streaming-Inhalten zur Verfügung. Alle anderen Amazon-Kunden können die App immerhin noch für „Alexa Hands Free“ nutzen und in den virtuellen Radiosendern surfen, die auch ganz ohne Prime-Mitgliedschaft oder sonstige Zahlungen zur Verfügung stehen.

Da diese Angebote bislang offenbar noch nicht genug Amazon-Kunden zur Installation der Amazon Music App motiviert haben, hilft der Online-Händler jetzt mit geldwerten Gegenleistungen nach.

So hat Amazon eine Aktion gestartet, die 5-Euro-Gutscheine an all jene Nutzer verteilt, die sich bis zum 27. September 2020 erstmalig mit ihren Konto-Daten in die Amazon Music App einloggen. Sobald die App geladen und der Kunden-Login eingetragen wurde, will Amazon den 5-Euro-Code innerhalb von fünf Tagen per E-Mail versenden – dieser lässt sich anschließend bis zum 27. Oktober 2020 einlösen.

Dies geht bei Bestellungen mit Verkauf und Versand durch Amazon.de. Hier muss der Aktionsgutschein lediglich an der Amazon-Kasse eingegeben werde.

Fuß in der Tür…

Amazon will euch so zum Betreten der Music-App motivieren – die schon bald auch Podcasts anbieten dürfte – und hofft darauf, dass euch die Entwicklung von Spotify und Apple Music langfristig vielleicht doch so sehr gegen den Strich geht, dass ihr dem Hausangebot einen Testlauf spendiert.

Dieser ist aktuell sogar bei Amazon Music HD möglich – ifun.de berichtete. Noch bis zum 18. August lassen sich über diesen Link 90 kostenlosen Tage klicken.

Die HD-Version von Amazon Music Unlimited mit Bitraten von bis zu 850kbps wird zum Preis von rund 13 Euro für Prime-Mitglieder angeboten, Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft bezahlen 15 Euro. Ohne HD-Option ist Amazon Music Unlimited jeweils 5 Euro günstiger.