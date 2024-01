Swoop: Apples „iPhone-Härtetest“ auf Waldboden

Wie robust ist das Glas auf der Bildschirmseite des iPhone 15? Wenn es nach Apples Eigenwerbung geht, ist die „Ceramic Shield“-Vorderseite der aktuellen iPhone-Modelle härter als jedes andere Smartphone-Glas. Vor einem Aufprall auf harten Asphalt hat der Hersteller aber dennoch Respekt. Im neusten iPhone-Werbevideo muss ein mit Hackschnitzeln übersäter Waldboden genügen, um von der Qualität des Display-Glases zu überzeugen.

Apple rührt die Werbetrommel für die neuen iPhone-Modelle ja in den vergangenen Tagen ungewohnt heftig. Nach Werbeclips für die „Check In“-Funktion und den Akku des iPhone 15 Plus sehen wir mit „Swoop“ heute ein neues Video, in dem Apple die „Ceramic Shield“-Beschichtung der iPhone-Displays in den Vordergrund rückt.

„Ceramic Shield“ sorgt seit 2020 für widerstandsfähige iPhone-Bildschirme

Auch wenn die „Ceramic Shield“-Front der neusten iPhone-Modelle von Apple bereits bei der Präsentation der Geräte und anschließend auch auf den Produktseiten besonders beworben wurde, handelt es sich hier keinesfalls um eine mit den iPhone-15-Modellen eingeführte Neuerung. „Ceramic Shield“ hat bereits vor gut drei Jahren mit den iPhone-12-Modellen Einzug gehalten und wurde damals von Apple mit der Aussage beworben, dass die Widerstandsfähigkeit der Geräte beim Herunterfallen durch diesen besonderen Materialmix gegenüber der Vorgängergeneration um das Vierfache erhöht wird.

Apple hat „Creamic Shield“ in Kooperation mit dem für seine robusten Glasprodukte bekannten Hersteller Corning entwickelt. Den hierzu von Apple veröffentlichten Informationen zufolge wird die Haltbarkeit des Displayglases dadurch erhöht, dass das Material in einer zusätzlichen Fertigungsstufe unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt wird. Apple und Corning entwickeln die Technologie und die daraus resultierende Widerstandsfähigkeit des iPhone-Glases eigenen Aussagen zufolge stetig weiter.