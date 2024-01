Ladeoptimierung 80%: Wenn das iPhone trotzdem komplett geladen wird

Wenn ihr ein aktuelles iPhone-Modell besitzt, könnt ihr die den Akku schonende Ladebegrenzung auf 80 Prozent aktivieren. Falls euer iPhone dennoch auf die vollen 100 Prozent aufgeladen wird, muss es sich hier nicht zwingend um eine Fehlfunktion handeln.

Nach dem zu Wochenbeginn von Apple veröffentlichten Update auf iOS 17.3 haben uns mehrere Leserhinweise diesbezüglich erreicht. Allerdings scheint uns ein tatsächlicher Fehler im Zusammenhang mit der neuen iOS-Version ausgeschlossen. Vielmehr dürfte es sich hier um das zufällig in zeitlichem Zusammenhang Auftreten einer eigentlich als Feature zu bewertenden Funktion handeln. Das iPhone wird ab und an auch dann, wenn der Ladestopp bei 80 Prozent aktiviert ist, bis zur Obergrenze von 100 Prozent aufgeladen. Apple zufolge ist dies notwendig, um dauerhaft genaue Angaben zum Ladezustand des Geräts zu gewährleisten.

Die Möglichkeit, die Obergrenze von 80 Prozent als feste Ladebegrenzung einzustellen, ist nur bei den neuesten iPhone-Modellen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vorhanden. Apple erklärt leider nicht, warum dies so ist, denn generell sollten durchaus auch ältere iPhone-Modelle von dieser mit iOS 17 ergänzten Option profitieren können.

Ältere iPhone-Modelle vertrauen auf iOS-Automatik

Bislang müssen sich Besitzer älterer Geräte allerdings mit der bereits vor vier Jahren eingeführten Funktion „Optimiertes Laden der Batterie“ zufrieden geben. Hier kann man zwar keine feste Begrenzung einstellen, das iPhone versucht jedoch eigenständig zu erkennen, wenn man nicht die volle Akku-Leistung braucht und regelt den Ladevorgang dann bei 80 Prozent ab.

Apple will mithilfe von intelligenten Funktionen gewährleisten, dass der iPhone-Akku dennoch immer dann bis 100 Prozent aufgeladen wird, wenn man die maximale Kapazität benötigt – beispielsweise auf Reisen oder dergleichen. Damit das bestmöglich funktioniert, muss das Telefon Zugriff auf die Standortinformationen haben. Zudem weist Apple darauf hin, dass die Funktion erst nach einer „Einlernzeit“ von mindestens 14 Tagen aktiv wird und in dieser Zeit mindestens neun Ladevorgänge von mindestens fünf Stunden Dauer an einem Standort durchgeführt werden müssen.

Die vollständigen von Apple veröffentlichten Informationen zum Thema findet ihr hier.