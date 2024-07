Lesehilfe: Kindle-Apps jetzt mit Sprachausgabe

In den letzten Monaten kursierten bereits vereinzelte Berichte von Anwendern, die über eine neue Funktion in den Kindle-Apps für Android und iOS gestolpert waren. Die Amazon-Apps verfügten plötzlich über die neue “Assistive Reader”-Funktion, die eine einfache Nutzung der systemeigenen Text-to-Speech-Funktion ermöglichte. Jetzt hat Amazon den sogenannten Kindle-Leseassistent offiziell bereitgestellt, bietet diesen aber nicht in allen Büchern an.

Einfaches Vorlesen möglich

Ob die jüngste Version der Kindle-Applikation den Leseassistent auch auf euren Geräten bereitstellt, könnt ihr überprüfen, indem ihr das Kontextmenü aufruft, mit dem sich Textinhalte für gewöhnlich markieren, kopieren oder teilen lassen. Hier ist nun auch ein Wiedergabe-Button vorhanden, der den Leseassistent aktiviert.

Die Verfügbarkeit der neuen Lesehilfe scheint jedoch abhängig von dem gewählten E-Book zu sein. Uns wird die neue Option in originalen Kindle-Büchern angeboten, sie erscheint aber nicht in den von uns selbst in die Kindle-Anwendung transferierten EPUB-Dateien.

Begleitende Textmarkierungen optional

Alternativ lässt sich der Leseassistent auch über die Aa-Taste aufrufen. Hier wird die neue Option im Bereich “Mehr” angeboten und lässt sich ein- oder ausschalten. Zudem ist es hier möglich, die begleitenden Textmarkierungen in Echtzeit ein- oder auszuschalten. Anwender können sich also entscheiden, ob die Sprachausgabe mit der Hervorhebung des Textes einhergehen soll oder nicht. Die neue Lesehilfe lässt sich mit dem Leselineal kombinieren, bewegt das Leselineal aber nicht automatisch mit dem vorgelesenen Text.

Laut Amazon unterstützt der Kindle-Leseassistent Bücher, die im Kindle-Shop gekauft wurden, über Kindle Unlimited oder Prime Reading sowie andere offizielle Kindle-Partner ausgeliehen wurden oder in der Familienbibliothek geteilt wurden. Die Bücher müssen zudem in einer Sprache verfügbar sein, die von der Text-to-Speech-Funktion des eigenen Geräts unterstützt wird.