SwitchBot Hub 3 kombiniert Touchscreen und Drehknopf

SwitchBot hat ein weiteres Modell seines mit Matter kompatiblen Smarthome-Hubs in Arbeit. Die neue Version wird auch über einen mechanischen Druck- und Drehtaster verfügen. Das Produkt mit Namen „SwitchBot Hub 3“ hat bereits die Freigabe der Matter-Zertifizierungsstelle CSA erhalten.

Wie die beiden bereits verfügbaren Matter-Hubs von SwitchBot hat auch der „SwitchBot Hub 3“ zunächst die Aufgabe, die über Bluetooth Low Energy (BLE) funkenden Geräte des Herstellers aus der Ferne bedienbar zu machen und zudem in Matter-kompatible Smarthome-Systeme zu integrieren.

Ergänzend dazu stattet SwitchBot das Gerät mit einem Bildschirm und zusätzlichen Bedienelementen aus. Integrierte Sensoren erfassen die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Aufstellort, und der Hub zeigt diese auf dem integrierten Display an. Zudem können hier von Drittanbietern bezogene Wettervorhersagen angezeigt werden. Zusätzlich werden auf dem Bildschirm Statusinformationen zu verbundenen Geräten wie etwa dem von SwitchBot angebotenen smarten Türschloss angezeigt.

Hub und Standfernbedienung kombiniert

Mit seinem kräftigen Standfuß und dem Drehknopf an der Front erinnert der neue Hub von SwitchBot optisch ein wenig an externe Mac-Controller wie das Stream Deck. Allerdings geht es hier tatsächlich nur um die Bedienung von Smarthome- und Entertainment-Zubehör. So kann man dem Hersteller zufolge damit beispielsweise smarte Klimageräte steuern oder Streaming-Lösungen wie Spotify oder Apple TV+ bedienen.

Auf dem Bildschirm befinden sich zudem vier frei programmierbare Tasten, mit deren Hilfe sich Smarthome-Szenen wie „Heimkino“ oder „Gute Nacht“ aktivieren lassen.

Der dritte Matter-Hub von SwitchBot

Der „SwitchBot Hub 3“ selbst ist nur mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Damit verbundene und mit Matter kompatible Geräte können jedoch für Apple Home freigegeben und in der Folge auch direkt über Siri gesteuert werden.

SwitchBot-Hub bringt Produkte über Matter in Apple Home

Ein Beispiel dafür sind die neuen SwitchBot-Rollos mit App-Anbindung, die sich in Verbindung mit einem mit Matter kompatiblen Hub des Herstellers auch über Apples Home-App bedienen lassen. Im Detail könnt ihr euch diese Integration hier ansehen. Bislang steht dieser Funktionsumfang im Zusammenspiel mit dem SwitchBot Hub 2 oder dem SwitchBot Hub Mini zur Verfügung.