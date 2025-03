Ein Blick auf die neuen SwitchBot-Rollos mit App-Bedienung

SwitchBot hat seit der vergangenen Woche auch Smarthome-Rollos im Programm. So etwas gibt es auch schon von anderen Herstellern, das Besondere bei den SwitchBot-Rollos ist, dass man diese in der Breite flexibel anpassen kann. Ob und wie gut das funktioniert, haben wir uns angeschaut.

Zunächst ein paar grundsätzliche Worte zu den SwitchBot-Rollos. Der Hersteller bietet diese in vier verschiedenen Grundformaten an, die sich dann jeweils auf die exakt gewünschte Breite anpassen lassen. Bei den Bezügen selbst handelt es sich um stabile Verdunkelungsrollos, die in den Farben Grau oder Weiß erhältlich sind. Wir hatten das Angebot ursprünglich so verstanden, dass der Hersteller noch weitere Varianten ins Angebot nehmen will. Dies ist allerdings nicht der Fall, stattdessen weist SwitchBot auf die Möglichkeit hin, die Standardbespannung durch eigene Stoffe zu ersetzen.

Die SwitchBot-Rollos arbeiten mit Bluetooth und lassen sich per App steuern. Allerdings ist zusätzlich ein Hub des Herstellers empfehlenswert, um den vollen Funktionsumfang zu erhalten. Dann kann man die Geräte auch in Apple Home integrieren. Mehr dazu weiter unten.

Breite lässt sich zentimetergenau anpassen

Die Rollos von SwitchBot können sowohl in einer Fensteraussparung als auch auf die Wand über dem Fenster aufgesetzt montiert werden. Sowohl die Kassette als auch der an der Unterseite abschließende Metallbügel sind so konzipiert, dass man sie in der Breite anpassen kann. Die Stoffbahn selbst wird im Rahmen der Montage auf das Endmaß zugeschnitten.

Für die Montage solltet ihr euch dementsprechend etwas Zeit nehmen und die Anweisungen in der SwitchBot-App Schritt für Schritt befolgen. Das System ist wirklich gut durchdacht und auch das Zuschneiden der Bahn – davor hatten wir am meisten Angst – lässt sich sauber und problemlos erledigen. Der mitgelieferte Messeraufsatz sorgt für einen sauberen Schnitt. Im Detail könnt ihr den kompletten Prozess im folgenden Video sehen.

Im Lieferumfang ist über das Rollo hinaus nicht nur das benötigte Werkzeug enthalten, der Hersteller erleichtert die Arbeit zudem, indem er eine kleine Wasserwaage und praktische Bohrschablonen beilegt, mit deren Hilfe sich die Wandklammern korrekt anbringen lassen. Die Kassette mit dem Rollo wird dann einfach eingeklickt.

Stromversorgung per Akku

Der in der Kassette verbaute Antriebsmotor ist nicht zu laut und lässt die Rollos schnell und exakt auf die gewünschte Position fahren. Die Endpunkte oben und unten werden beim Einrichten kalibriert, jede Position dazwischen kann durch Prozentangaben angesteuert werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, den man je nach Verwendung vermutlich alle zwei Monate aufladen muss. Hierfür kann man einfach ein USB-C-Kabel entweder direkt am Rollo selbst oder an der mitgelieferten Kabelfernbedienung anschließen.

Das graue, 150 Zentimeter lange Kabel mit einem Auf-Ab-Schalter am Ende gewinnt zwar keinen Designpreis, kann je nach Montageort aber praktisch sein. Die Verwendung ist optional. Ist der Schalter angeschlossen, kann der Akku auch geladen werden, indem man eine USB-C-Stromquelle mit dem Fernbedienungsschalter verbindet.

Optional bietet SwitchBot auch kleine Solarpanels als Zubehör an, die mit der Ladebuchse verbunden und gegen die Fensterscheibe montiert werden.

Über Matter in Apple Home & Co.

Standardmäßig werden die Rollos über Bluetooth in die iPhone-App von SwitchBot integriert. Darüber werden sie nicht nur eingerichtet und kalibriert, sondern können auch bedient, mit anderen Geräten des Herstellers verknüpft und automatisiert werden.

Wenn man sich nicht darauf beschränken will, die Rollos über die Kabelfernbedienung oder eine direkte Bluetooth-Verbindung zu bedienen, wird ein Hub von SwitchBot zwingend vorausgesetzt. Auf diesem Weg kann man die Rollos dann auch in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa integrieren und nicht nur aus der Ferne, sondern auch mithilfe von Sprachbefehlen wie „Siri, Rollos im Schlafzimmer auf 60 Prozent“ steuern.

Hierfür eignet sich entweder der SwitchBot Hub 2 oder das neuere Modell des SwitchBot Hub Mini. Diese Geräte sind beide mit Matter kompatibel und sorgen dafür, dass sich die Rollos nicht nur aus der Ferne bedienen, sondern beispielsweise auch mit Apple Home verwendet werden können.

Um mit Matter kompatible SwitchBot-Produkte in Apple Home zu integrieren, gibt man diese über die Einstellungen des genutzten Hubs als sogenannte Sekundärgeräte frei. Die Rollos erscheinen dann korrekt identifiziert in der Home-App und lassen sich per Sprachbefehl steuern oder in Automatisierungen integrieren.

Zur Markteinführung günstiger

Zur Markteinführung bietet SwitchBot seine Smarthome-Rollos mit bis zu 38 Prozent Preisnachlass an. Achtet auf die Rabattcodes auf der Produktseite. Unterm Strich sind die SwitchBot-Rollos zwar nicht so elegant wie etwa die hier von uns vorgestellten Smartblinds, dafür aber sehr flexibel und auch ein ganzes Stück günstiger. Hier sind zwei davon schon seit fast zwei Monaten im Einsatz und haben sich bislang prima bewährt.