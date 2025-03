„Community Notes“: Meta-Alternative zum Faktencheck startet

Meta hat im Januar angekündigt, sein bisheriges Programm zur Überprüfung von Fakten schrittweise umzustellen. Anstatt hier wie bislang auf spezialisierte Teams zu vertrauen, will der Konzern künftig auf ein Community-basiertes System setzen. Zunächst als Testlauf deklariert, geht das „Community Notes“ genannte System jetzt in den USA an den Start.

Von der Änderung sind die Meta-Plattformen Facebook, Instagram und Threads betroffen. Das neue System soll es Nutzern ermöglichen, dort veröffentlichte Inhalte mit zusätzlichen Kontextinformationen zu versehen. Allerdings werden diese Ergänzungen zunächst nicht öffentlich sichtbar sein. Meta zufolge soll das System in einem ersten Schritt nur intern getestet werden, um sicherzustellen, dass es zuverlässig funktioniert.

Technische Basis kommt von X

Als Vorlage für diese Funktion dient das auf der Plattform X ursprünglich unter der Bezeichnung „Birdwatch“ eingeführte und später in „Community Notes“ umbenannte System, mit dessen Hilfe Nutzer erklärende oder korrigierende Anmerkungen zu Beiträgen verfassen können. Meta legt den hierfür verwendeten, quelloffenen Algorithmus auch dem fortan in Facebook, Instagram und Threads integrierten System zugrunde.

Die Änderung wurde bereits nach ihrer Ankündigung kontrovers diskutiert. Anders als bisher können überprüfte Inhalte nicht mehr in ihrer Reichweite eingeschränkt werden, sondern sollen ausschließlich als zusätzliche Informationen dienen.

Meta begründet den Wechsel mit den Erfahrungen aus dem bisherigen Faktenprüfungsprogramm. So hätten Experten, wie alle anderen Menschen auch, ihre eigenen politischen Vorurteile und Perspektiven, und dies könne sich in der Auswahl und Bewertung von Inhalten widerspiegeln. Durch die „Community Notes“ solle eine breitere Vielfalt an Einschätzungen berücksichtigt werden.

Vorerst nur in den USA

Die „Community Notes“ sind vom 18. März an zunächst nur in den USA verfügbar. Für Nutzer in anderen Ländern bleibt das bisherige System zur Faktenprüfung vorerst bestehen. Meta plant, die Änderung schrittweise weltweit umzusetzen, macht jedoch keine konkreten Angaben zum Zeitplan.