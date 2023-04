SwitchBot Hub 2: Virtuelle Infrarot-Fernbedienungen funktionieren offline

Den SwitchBot Hub 2 haben wir kürzlich erst ausführlicher vorgestellt. Mit dem Zubehör schlägt der Smarthome-Ausstatter SwitchBot indirekt den Bogen zu HomeKit. So lassen sich der Hub selbst und auch die ersten SwitchBot-Produkte jetzt über Matter in Apple Home integrieren und erscheinen dort dann in gleicher Form wie speziell für HomeKit optimierte Produkte.

Mit der am Wochenende veröffentlichten Version 6.26.1 der SwitchBot-App liefert der Hersteller nun eine erfreuliche Funktionserweiterung für Besitzer des Hub 2 nach – vorausgesetzt, ihr macht von dessen integrierter Funktion als Infrarot-Fernbedienung Gebrauch. Die im SwitchBot Hub 2 abgebildeten Fernbedienungen lassen sich jetzt nämlich auch ohne Internetverbindung verwenden.

Offline-Funktion für jede Fernbedienung separat aktivieren

Die Funktion versteckt sich in den Einstellungen zu einer vorhandenen Fernbedienung. Wenn ihr als beispielsweise eure TV-Fernbedienung in dem SwitchBot-Hub hinterlegt habt, ruft ihr zunächst diese auf und wählt dort dann oben rechts die Einstellungen. Im nächsten Bildschirm findet ihr dann den neuen Schalter „Offline Control“. Wenn ihr diesen aktiviert, will der SwitchBot Hub 2 zunächst seine Firmware aktualisieren, im Anschluss könnt ihr den Schalter dann tatsächlich umlegen und die für die Offline-Nutzung der ausgewählten Fernbedienung nötigen Daten werden heruntergeladen.

Der aktuelle Stand der Hard- und Software von SwitchBot macht den Hub 2 und dessen Matter-Unterstützung für HomeKit-Nutzer vor allem dann interessant, wenn sie an den Vorhangantrieben des Herstellers Interesse haben. SwitchBot hat allerdings angekündigt, demnächst auch weitere Geräte mit entsprechender Kompatibilität auszustatten. Generell kann man über die Einstellungen der SwitchBot-App dann für jedes kompatible Gerät separat festlegen, ob es an HomeKit durchgereicht werden soll oder nicht.