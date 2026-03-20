SwitchBot bringt neuen Ventilator mit Akku und App-Steuerung

SwitchBot bereitet sich auf die warme Jahreszeit vor und hat einen neuen Standventilator vorgestellt. Während das Gerät beim Hersteller selbst bislang nur zur Vorbestellung gelistet ist, bietet Amazon die Produktneuheit bereits lieferbar an.

Der Standventilator von SwitchBot unterscheidet sich von gewöhnlichen Produkten in dieser Kategorie vor allem dadurch, dass er sich in Smarthome-Umgebungen einbinden lässt. Zudem ist der Ventilator mit einem Akku ausgestattet und verfolgt ein außergewöhnliches Konzept: Das Gerät lässt sich nicht nur auf dem Boden stehend, sondern auch als Tischventilator verwenden. Eine integrierte LED kann begleitend als Nachtlicht dienen.

Über Matter auch in Apple Home

Der Ventilator lässt sich direkt oder über eine mitgelieferte Fernbedienung bedienen. Ergänzend kann man das Gerät über die SwitchBot-App steuern und in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren. Hierfür wird jedoch ein mit Matter kompatibler Hub von SwitchBot benötigt. Per App- oder Sprachbedienung sind unter anderem stufenlose Einstellungen der Lüftungsstufen sowie ein Timer verfügbar.

Der integrierte Akku soll eine Laufzeit ohne Steckdose von bis zu 28 Stunden ermöglichen. Aufgeladen wird der Ventilator über einen USB-C-Anschluss am Gerät.

Flexible Nutzung als Tisch- oder Standgerät

Dank eines geteilten und herausnehmbaren Mittelrohrs kann man das Gerät in drei Größenstufen verwenden. Für den Betrieb auf dem Boden eignen sich die Einstellungen mit 100 oder 74 Zentimetern Höhe. Wenn er als Tischventilator verwendet werden soll, lässt sich die Gesamthöhe auf 47 Zentimeter verringern.

SwitchBot gibt an, dass der Ventilator auch bei niedrigen Geschwindigkeiten vergleichsweise leise arbeitet. Dadurch soll sich das Gerät auch besonders für den Einsatz in Schlaf- oder Arbeitsräumen eignen. Ein bürstenloser Gleichstrommotor soll dabei einen starken und gleichmäßigen Luftstrom ermöglichen, der durch eine automatische Schwenk-Neige-Funktion im Raum verteilt werden kann.

Marktstart mit Einführungspreis

SwitchBot gibt den offiziellen Verkaufspreis mit 129,99 Euro an. Das Gerät kann beim Hersteller zum Preis von 99,99 Euro vorbestellt oder bei Amazon ab Lager für 109,99 Euro bestellt werden.