Zugleich Stand- und Tischventilator
SwitchBot bringt neuen Ventilator mit Akku und App-Steuerung
SwitchBot bereitet sich auf die warme Jahreszeit vor und hat einen neuen Standventilator vorgestellt. Während das Gerät beim Hersteller selbst bislang nur zur Vorbestellung gelistet ist, bietet Amazon die Produktneuheit bereits lieferbar an.
Der Standventilator von SwitchBot unterscheidet sich von gewöhnlichen Produkten in dieser Kategorie vor allem dadurch, dass er sich in Smarthome-Umgebungen einbinden lässt. Zudem ist der Ventilator mit einem Akku ausgestattet und verfolgt ein außergewöhnliches Konzept: Das Gerät lässt sich nicht nur auf dem Boden stehend, sondern auch als Tischventilator verwenden. Eine integrierte LED kann begleitend als Nachtlicht dienen.
Über Matter auch in Apple Home
Der Ventilator lässt sich direkt oder über eine mitgelieferte Fernbedienung bedienen. Ergänzend kann man das Gerät über die SwitchBot-App steuern und in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren. Hierfür wird jedoch ein mit Matter kompatibler Hub von SwitchBot benötigt. Per App- oder Sprachbedienung sind unter anderem stufenlose Einstellungen der Lüftungsstufen sowie ein Timer verfügbar.
Der integrierte Akku soll eine Laufzeit ohne Steckdose von bis zu 28 Stunden ermöglichen. Aufgeladen wird der Ventilator über einen USB-C-Anschluss am Gerät.
Flexible Nutzung als Tisch- oder Standgerät
Dank eines geteilten und herausnehmbaren Mittelrohrs kann man das Gerät in drei Größenstufen verwenden. Für den Betrieb auf dem Boden eignen sich die Einstellungen mit 100 oder 74 Zentimetern Höhe. Wenn er als Tischventilator verwendet werden soll, lässt sich die Gesamthöhe auf 47 Zentimeter verringern.
SwitchBot gibt an, dass der Ventilator auch bei niedrigen Geschwindigkeiten vergleichsweise leise arbeitet. Dadurch soll sich das Gerät auch besonders für den Einsatz in Schlaf- oder Arbeitsräumen eignen. Ein bürstenloser Gleichstrommotor soll dabei einen starken und gleichmäßigen Luftstrom ermöglichen, der durch eine automatische Schwenk-Neige-Funktion im Raum verteilt werden kann.
Marktstart mit Einführungspreis
SwitchBot gibt den offiziellen Verkaufspreis mit 129,99 Euro an. Das Gerät kann beim Hersteller zum Preis von 99,99 Euro vorbestellt oder bei Amazon ab Lager für 109,99 Euro bestellt werden.
„dass der Ventilator auch bei niedrigen Geschwindigkeiten vergleichsweise leise arbeitet.“
Ist das bei Ventilatoren nicht meistens so? Oder soll das eigentlich bei „höheren Geschwindigkeiten“ heißen?
Du bist wenigstens schon wach :-)
Klar macht die Drehgeschwindigkeit was aus. Manche Ventilatoren sind aber bei wenig Umdrehung schon laut.
Habe zwei Xiaomi Ventilatoren, haben auch einen Akku und sind flüsterleise. Sehen auch noch besser aus, nicht so einen dicken Ventilator-Kopf.
Mich würde auch interessieren, ob der hier Vorteile bietet.
hab auch zwei Xiaomi, einen mit Kabel und einen mit Akku. Seit Jahren top zufrieden. Der Wind Modus ist echt angenehm und leise. Würde ich jeder Zeit wieder kaufen.
Ihr Lieben – Chris;
Ich würde es immer gut finden, wenn ihr bei allen Themen rund um Smarthome folgende Punkte mit einbezieht.
Gateway (in diesem Artikel klar benannt) und/oder Kontozwang erforderlich?
Wäre vielleicht ein Vorschlag immer am Artikel als Symbole zur Kennzeichnung oder so hinzuzufügen.
Faende ich auch super
Guter Vorschlag!
Bräuchte er keinen eigenen Hub für Matter wäre er mir eine Überlegung Wert gewesen. Apple TV und HomePods liegen immerhin schon vor.
Das die immer mit super Power werben, etc. mir ist wichtig, dass ich ihn nachts so gut wie nicht höre und er da auch langsam drehen kann. Da versagen die meisten Geräte.
Hast du dir die Xiaomi Smart Fans mal angeschaut? Ich hab den Xiaomi Fan 2. Auf der niedrigsten Stufe habe ich den schon mehrmals vergessen auszuschalten, weil man den so gut wie nicht hört. Apple Home kann er zwar nicht, bekommt man aber mit Homebridge oder HomeAssistant auch eingebunden.
Also wenn man da ein Hub benötig wird es natürlich nicht gekauft. Als hätte man die Technik nicht verbauen können. Das ist doch albern so. Geschenkt würde ich ihn deswegen nicht haben wollen.
Absolut.
Vielleicht mal ökonomisch denken – anstatt alles überall zu verbauen lohnt es sich manchmal tatsächlich gemeinsame Features in einen Hub auszulagern – vor allem bei Geräten mit Batterie-Betrieb – je weniger Stromfresser verbaut sind desto länger hält die Batterie – nur mal so als Denkanstoß
Ohne direkte Anbindung ans apple-Matter-Universum, also ohne Hub, keine Wahl für mich.