Mit dem BiteX Go bietet Beurer eine Alternative zum Insektenstichheiler Heat it an. Bei Amazon lässt sich das kleine Zubehör für die USB-C-Schnittstelle momentan für nur 17,99 Euro bestellen. Für den Heat it muss man aktuell mindestens 23,69 Euro bezahlen.

Der BiteX Go ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland erhältlich und nutzt das iPhone ausschließlich als Stromquelle. Anders als beim Heat it müsst ihr hier nicht erst eine App starten, verzichtet dann allerdings auf die Möglichkeit, beispielsweise die Leistung für Kinder oder Menschen mit empfindlicher Haut detailliert anzupassen.

Schlüsselanhänger mit USB-C-Anschluss

Beurer setzt hier auf eine einfache und intuitive Lösung. So hilft eine integrierte Mini-Taschenlampe dabei, die Einstichstelle auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen und anzupeilen. Der BiteX Go verfügt über zwei voreingestellte Stufen für empfindliche oder normale Haut. Eine seitlich platzierte LED-Leuchte zeigt die verbleibende Anwendungszeit an und wechselt nach Abschluss der Behandlung auf Grün. Zwischen den beiden Leistungsstufen kann man durch Antippen wechseln. Dabei wird einfach die Anwendungszeit von drei Sekunden für empfindliche Haut auf sechs Sekunden für stärkere Stiche und normale Haut verlängert.

Der BiteX Go ist als kleiner Schlüsselanhänger konzipiert, damit man ihn möglichst dauerhaft mitführen kann, ohne davon großartig gestört zu werden. Bei Nichtbenutzung wird eine Schutzkappe über den USB-C-Anschluss geschraubt, in die eine Öse für einen Schlüsselring oder dergleichen integriert ist. Dank der Stromversorgung durch den USB-Anschluss muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, ob ein Akku geladen oder Batterien ausgewechselt werden müssen.

Aktionspreis deutlich unter UVP

Die unverbindliche Preisempfehlung für den BiteX Go liegt bei 29,99 Euro. Der aktuelle Aktionspreis in Höhe von 17,99 Euro ist nur über einen begrenzten Zeitraum aktiv.