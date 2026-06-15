Funktioniert ohne App
Beurer BiteX Go: Insektenstichheiler mit USB-C für 17,99 Euro
Mit dem BiteX Go bietet Beurer eine Alternative zum Insektenstichheiler Heat it an. Bei Amazon lässt sich das kleine Zubehör für die USB-C-Schnittstelle momentan für nur 17,99 Euro bestellen. Für den Heat it muss man aktuell mindestens 23,69 Euro bezahlen.
Der BiteX Go ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland erhältlich und nutzt das iPhone ausschließlich als Stromquelle. Anders als beim Heat it müsst ihr hier nicht erst eine App starten, verzichtet dann allerdings auf die Möglichkeit, beispielsweise die Leistung für Kinder oder Menschen mit empfindlicher Haut detailliert anzupassen.
Schlüsselanhänger mit USB-C-Anschluss
Beurer setzt hier auf eine einfache und intuitive Lösung. So hilft eine integrierte Mini-Taschenlampe dabei, die Einstichstelle auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen und anzupeilen. Der BiteX Go verfügt über zwei voreingestellte Stufen für empfindliche oder normale Haut. Eine seitlich platzierte LED-Leuchte zeigt die verbleibende Anwendungszeit an und wechselt nach Abschluss der Behandlung auf Grün. Zwischen den beiden Leistungsstufen kann man durch Antippen wechseln. Dabei wird einfach die Anwendungszeit von drei Sekunden für empfindliche Haut auf sechs Sekunden für stärkere Stiche und normale Haut verlängert.
Der BiteX Go ist als kleiner Schlüsselanhänger konzipiert, damit man ihn möglichst dauerhaft mitführen kann, ohne davon großartig gestört zu werden. Bei Nichtbenutzung wird eine Schutzkappe über den USB-C-Anschluss geschraubt, in die eine Öse für einen Schlüsselring oder dergleichen integriert ist. Dank der Stromversorgung durch den USB-Anschluss muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, ob ein Akku geladen oder Batterien ausgewechselt werden müssen.
Aktionspreis deutlich unter UVP
Die unverbindliche Preisempfehlung für den BiteX Go liegt bei 29,99 Euro. Der aktuelle Aktionspreis in Höhe von 17,99 Euro ist nur über einen begrenzten Zeitraum aktiv.
Nur damit das korrekt dargestellt wird.
Beim Heatit muss man auch nicht eine App Start, die öffnet sich automatisch sobald man das Teil einsteckt.
Also musst Du die App installiert haben … Für den Beurer muss man nichts installieren (und so bleibt jede Anwendung anonym).
kannst auch nichts einstellen…
Funktioniert es auch wenn das iPhone gesperrt ist/bleibt?
Bin mit dem Beurer ganz zufrieden und zudem ist er weniger hässlich als der Heat it. Vorteil: Keine App erforderlich. Nachteil: Die eingebaute LED ist ist eher suboptimal, da sie die Hautstelle recht unregelmäßig ausleuchtet und damit (anders als erwartet) das korrekte Aufsetzen sogar erschwert.
Nachteil: Keine App vorhanden
Genau das ist es ja was Sinn macht das man ihn individuell einstellen kann sowohl in der Temperatur als auch in der Hautempfindlichkeit.
Wenn man dann stattdessen eine powerbank nutzen kann wäre es ein vorteil
Bringt so ein Teil wirklich was?
Ja, absolut. Je frischer der Mückenstich, desto besser die Wirkung.
Ja. Viel sogar…
Ja. Kannst aber auch einen Löffel mit einem Feuerzeug heiß machen und den verwenden. Tipp: nicht zu heiß;-)
Aber aufpassen, dass die Polizei es nicht sieht, da du sonst ein zwiespältiger Eindruck hinterlassen könntest
Ja wenn man es direkt nutzt hilft es wirklich. Heatit kannst du auch noch individuell auf dein Schmerzempfinden einstellen dank der app.
Dem Hersteller schon, sonst würden sie es ja nicht machen.
Habe seit mehreren Jahren sowas im Einsatz und kann es empfehlen. Okay, die Hitze ist kurz unangenehm, aber danach hat man seine Ruhe. Die fremden Eiweiße,, die den Körper zu der unangenehmen Reaktion veranlassen, zerfallen. Kein Jucken, kein brennen und die Schwellung geht zurück.
Ja, das jucken hört sofort auf.
Definitiv! Allerdings sollte es möglichst frühzeitig angewendet werden. Bei tagealten Stichen bringt es wenig
Ich bin mit heat it vollkommen zufrieden, die haben auch einen sensationell freundlichen und hilfsbereiten Kundendienst. Und gerade die Einstellmöglichkeiten, über die sich automatisch öffnende App finde ich persönlich sehr gut.
Bei Müller Drogerie kostet der heat it USB C 19,99 €. Kann an jede Filiale gesendet und abgeholt werden.!
Guckst du hier:
https://www.mueller.de/p/heat-it-insektenstichheiler-usb-c-entertainme-version-PPN3081470/
Geht das Ding dann auch an einem iPad bzw. sogar vielleicht an einer PowerBank anstatt nur an einem iPhone? Der heatIt kann das alles ja nicht…