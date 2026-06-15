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Funktioniert ohne App

Beurer BiteX Go: Insektenstichheiler mit USB-C für 17,99 Euro
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21 Kommentare 21

Mit dem BiteX Go bietet Beurer eine Alternative zum Insektenstichheiler Heat it an. Bei Amazon lässt sich das kleine Zubehör für die USB-C-Schnittstelle momentan für nur 17,99 Euro bestellen. Für den Heat it muss man aktuell mindestens 23,69 Euro bezahlen.

Der BiteX Go ist erst seit wenigen Wochen in Deutschland erhältlich und nutzt das iPhone ausschließlich als Stromquelle. Anders als beim Heat it müsst ihr hier nicht erst eine App starten, verzichtet dann allerdings auf die Möglichkeit, beispielsweise die Leistung für Kinder oder Menschen mit empfindlicher Haut detailliert anzupassen.

Beurer Bitex Go

Schlüsselanhänger mit USB-C-Anschluss

Beurer setzt hier auf eine einfache und intuitive Lösung. So hilft eine integrierte Mini-Taschenlampe dabei, die Einstichstelle auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen und anzupeilen. Der BiteX Go verfügt über zwei voreingestellte Stufen für empfindliche oder normale Haut. Eine seitlich platzierte LED-Leuchte zeigt die verbleibende Anwendungszeit an und wechselt nach Abschluss der Behandlung auf Grün. Zwischen den beiden Leistungsstufen kann man durch Antippen wechseln. Dabei wird einfach die Anwendungszeit von drei Sekunden für empfindliche Haut auf sechs Sekunden für stärkere Stiche und normale Haut verlängert.

Der BiteX Go ist als kleiner Schlüsselanhänger konzipiert, damit man ihn möglichst dauerhaft mitführen kann, ohne davon großartig gestört zu werden. Bei Nichtbenutzung wird eine Schutzkappe über den USB-C-Anschluss geschraubt, in die eine Öse für einen Schlüsselring oder dergleichen integriert ist. Dank der Stromversorgung durch den USB-Anschluss muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, ob ein Akku geladen oder Batterien ausgewechselt werden müssen.

Aktionspreis deutlich unter UVP

Die unverbindliche Preisempfehlung für den BiteX Go liegt bei 29,99 Euro. Der aktuelle Aktionspreis in Höhe von 17,99 Euro ist nur über einen begrenzten Zeitraum aktiv.

Produkthinweis
Beurer BiteX Go Deep Black Insektenstichheiler für Smartphone, Mückenstich Hitzestift gegen Juckreiz & Schwellungen... 17,99 EUR 29,99 EUR
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15. Juni 2026 um 14:23 Uhr von chris Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nur damit das korrekt dargestellt wird.
    Beim Heatit muss man auch nicht eine App Start, die öffnet sich automatisch sobald man das Teil einsteckt.

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  • Bin mit dem Beurer ganz zufrieden und zudem ist er weniger hässlich als der Heat it. Vorteil: Keine App erforderlich. Nachteil: Die eingebaute LED ist ist eher suboptimal, da sie die Hautstelle recht unregelmäßig ausleuchtet und damit (anders als erwartet) das korrekte Aufsetzen sogar erschwert.

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  • Ich bin mit heat it vollkommen zufrieden, die haben auch einen sensationell freundlichen und hilfsbereiten Kundendienst. Und gerade die Einstellmöglichkeiten, über die sich automatisch öffnende App finde ich persönlich sehr gut.

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  • Bei Müller Drogerie kostet der heat it USB C 19,99 €. Kann an jede Filiale gesendet und abgeholt werden.!

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  • Geht das Ding dann auch an einem iPad bzw. sogar vielleicht an einer PowerBank anstatt nur an einem iPhone? Der heatIt kann das alles ja nicht…

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