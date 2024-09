SwitchBot bringt Luftreiniger-Tisch und per App steuerbare Jalousie

SwitchBot hat in dieser Woche bereits ein kleines Feuerwerk an Neuvorstellungen abgebrannt. Heute legt der Smarthome-Anbieter noch einmal nach und kündigt drei weitere Produkte an: Ein Sondermodell seine Mini-Saugers K10+ Pro, eine Innenjalousie und einen Luftreiniger.

Luftreiniger als Tisch

Beginnen wir mit dem Luftreiniger SwitchBot Air Purifier. Wer jetzt denkt „schon wieder ein Luftreiniger“, sollte einen Blick auf das hier verfügbare Sondermodell werfen. Mit dem Air Purifier Table verkauft SwitchBot den Luftreiniger in einer Variante, die als kleines Beistelltisch fungiert.

SwitchBot will mit seinem neuen Luftreiniger insbesondere Tierhalter ansprechen. Das Gerät ist mit einem speziellen Filter für Tierhaare ausgestattet und soll zudem auch unangenehme Gerüche beseitigen. Die zu reinigende Luft wird rundum angesaugt und die maximale Filterleistung von 400 Kubikmetern pro Stunde soll für bis zu 167 Quadratmeter große Räume ausreichen. Der integrierte HEPA-Filter soll 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometer entfernen.

Als kleines Gadget findet sich in der Tischplatte der Variante „Air Purifier Table“ noch ein Qi-Ladegerät. Beide Geräteversionen verfügen über ein integriertes und ebenfalls per App bedienbares Stimmungslicht.

Die Standardversion kostet regulär 239,99 Euro und ist zur Vorbestellung für 179,99 Euro erhältlich. Für die Version mit Tisch muss man normalerweise 299,99 Euro bezahlen, ein Vorbestellerrabatt wird und hier noch nicht angezeigt.

Innenjalousie mit App-Steuerung

Bei der SwitchBot Roller Shade handelt es sich dem Hersteller zufolge um die erste verstellbare und austauschbare Innenjalousie auf dem Markt. Die Breite lässt sich zwischen 58 und 185 Zentimetern anpassen und der Stoff ist austauschbar und lässt sich somit auch im Design anpassen. SwitchBot bietet hier an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst Varianten zur vollständigen Verdunkelung, als UV-Schutz oder zur Wärmedämmung an.

Die SwitchBot Roller Shade wird offiziell zu Preisen ab 219,99 Euro angeboten. Auf Vorbestellungen gibt es hier mindestens 80 Euro Rabatt.

Mini-Saugroboter und Hand-Sauger kombiniert

Als dritten Produktneuheit hat SwitchBot mit der K10+ Pro Combo noch eine erweiterte Staubsaugerlösung vorgestellt, die den bereits ausführlich von uns vorgestellten Reinigungsroboter SwitchBot K10+ Pro mit einem Akku-Handstaubsauger kombiniert. Der von den Geräten aufgenommene Schmutz wird mithilfe der zentralen Absaugstation in einen Beutel entleert.

Die Preisempfehlung für die SwitchBot K10+ Pro Combo liegt bei 799,99 Euro. Für Vorbestellter gibt es das Set zum Sonderpreis von 549,99 Euro.

Matter-Unterstützung mit dabei

Alle drei der neuen Produkte sind in das Smarthome-Ökosystem von SwitchBot integriert. Die Bedienung mithilfe der SwitchBot-App ist von Beginn an verfügbar. In Verbindung mit einem aktuellen Hub von SwitchBot „sprechen“ die Geräte auch Matter beziehungsweise wird diese Funktion beim Luftreiniger zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Über die Webseite von SwitchBot kann man die drei Produktneuheiten vorbestellen, der Verkaufsstart soll dann noch in diesem Jahr erfolgen.

SwitchBot hat zuvor in dieser Woche unter anderem die folgenden Produkte vorgestellt: