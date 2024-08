SwitchBot K10+ Pro: Mini-Saugroboter in verbesserter Neuauflage

SwitchBot hat im vergangenen Jahr den Mini-Saugroboter K10+ auf den Markt gebracht. Jetzt gibt es mit dem SwitchBot K10+ Pro ein technisch überarbeitetes Modell, bei dem gleich mehrere Komponenten des Reinigungssystems verbessert wurden.

Die aus unserer Sicht wichtigste Neuerung ist die jetzt mit Gummilamellen ausgestattete Hauptbürste. Im Gegensatz zu der hier zuvor verwendeten Standardbürste verfangen sich hier so gut wie keine Haare mehr, was insbesondere den Einsatz bei Tierhaltern deutlich entspannter macht. SwitchBot hat zudem die rotierende Seitenbürste verändert und setzt hier nun auf eine stabilere und insbesondere in Ecken effektiver arbeitende Variante.

Neben diesen neuen Komponenten verfügt der SwitchBot K10+ Pro über eine um 20 Prozent höhere maximale Saugleistung von nun 3.000 Pascal, zudem wurde der im Sauger platzierte temporäre Staubbehälter um fast ein Drittel vergrößert. Der Behälter wird weiterhin in der Absaugstation in einen Staubbeutel mit vier Litern Fassungsvermögen entleert. Wie häufig und wie intensiv dies geschieht, lässt sich mithilfe der SwitchBot-App festlegen.

Die App bietet sämtliche Funktionen, die man auch von anderen Mitbewerbern in diesem Produktsegment kennt und hat bei unseren Tests stets zuverlässig und flott reagiert. Der Sauger navigiert zuverlässig auf Laserbasis und erstellt automatisch einen Raumplan, der bei Bedarf angepasst werden kann. In der Folge besteht auch die Möglichkeit, alternativ zur Komplettreinigung gezielt einzelne Räume oder markierte Bereiche anzufahren. Umgekehrt lassen sich mithilfe der App auch No-Go-Zonen definieren.

Zusätzlich zur direkten Bedienung per App kann man den SwitchBot K10+ Pro auch mit Amazon Alexa, Google Home und IFTTT verbinden. Anstelle von HomeKit werden Siri-Kurzbefehle unterstützt. In Verbindung mit einem SwitchBot-Hub unterstützt der Sauger allerdings auch Matter und sollte sich auf diesem Weg direkt in HomeKit integrieren lassen, sobald Apple Home diese mit Matter 1.2 hinzugekommene Erweiterung des Standards unterstützt. Apple will diese Funktion bis zum Jahresende ergänzen.

Wischfunktion kann nicht überzeugen

Kommen wir zu unseren Praxiserfahrungen und nehmen hier auch das größte Manko gleich vorweg. SwitchBot bewirbt den K10+ Pro als kombinierten Saug- und Wischroboter. Die Wischoption mithilfe von manuell aufgespannten, feuchten Einwegtüchern ist für uns aber alles andere als zeitgemäß und hilft so gut wie gar nicht gegen trockene Verschmutzungen.

Wir sehen den K10+ Pro daher einzig und allein als Saugroboter, diesen Job macht das kompakte Gefährt auf glatten Böden verdammt gut. Falls ihr Teppiche in der Wohnung habt, spart ihr diese ab einer gewissen Floorhöhe besser per No-Go-Zone aus. Ohnehin fehlt dem K10+ eine Teppicherkennung, daher ist der Sauger vor allem eine Empfehlung für kleinere Wohnungen mit Holz- oder Fliesenboden.

Schnell und sehr wendig

Mit seinem Durchmesser von knapp 25 Zentimetern kurvt der Mini-Sauger flott und zielsicher auch durch engere Winkel und um Stuhl- und Tischbeine, wobei die neue Seitenbürste die Effektivität zusätzlich steigert. Die Lasernavigation wird beim K10+ Pro um einen optischen Abstandssensor ergänzt, dadurch stoppt der Sauger automatisch vor Hindernissen und vermeidet unnötige Kollisionen. Die Höhe des K10+ Pro beträgt 92 Millimeter.

Auf diese Weise arbeitet der SwitchBot K10+ Pro die ganze Wohnung oder auch einzelne Zimmer systematisch und zügig ab. Die Saugleistung lässt sich dabei in vier Stufen anpassen, wobei man in Standardsituationen wohl nicht auf die Maximalleistung gehen muss.

Der K10+ Pro arbeitet dabei an sich auch erfreulich leise. Allerdings quietschen die Gummirollen des Saugers in engen Kurven immer mal wieder deutlich hörbar. Mag sein, dass sich dieser Effekt legt, wenn die Räder mal eingefahren sind, wir wollen das auf jeden Fall nicht verschweigen.

Guter Mini-Sauger für kleine Wohnungen

Wenn ihr mit den genannten Einschränkungen klar kommt, ist der SwitchBot K10+ Pro ein genialer Saugroboter für kleine Wohnungen. Die kompakten Abmessungen sind aus zweierlei Hinsicht Gold wert: Der Sauger kann sich wesentlich flexibler bewegen als seine Konkurrenten und benötigt im Verbund mit seiner Absaugstation auch deutlich weniger Stellfläche.

Zur Markteinführung bietet SwitchBot den K10+ Pro für 419,99 Euro an. Die unverbindliche Preisempfehlung lautet 599,99 Euro. Das Standardmodell aus dem vergangenen Jahr ist derweil mit 100 Euro Rabatt für 299,99 Euro zu haben. Achtet für diese Sonderpreise jeweils auf die Aktionscodes auf den Produktseiten der Geräte: