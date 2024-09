iPhone: Kamera bleibt ein wichtiges Upgrade-Argument

Die Kamera wird ohne jeden Zweifel auch bei den neuen iPhone-Modellen, die Apple am Montag vorstellen wird, eine maßgebliche Rolle spielen. Wenn alle Erwartungen eintreffen, rückt das iPhone in diesem Jahr nicht nur in Sachen Bildqualität, sondern auch von der Bedienung her ein weiteres Stück an klassische Digitalkameras heran. Zumindest die Pro-Modelle sollen dann über eine spezielle Foto-Taste verfügen.

Die dedizierte Kamerataste soll dann aber nicht nur als Auslöser dienen, denn diese Option steht ja bisher schon mit der Leiser-Taste zur Verfügung. Stattdessen ist die Rede davon, dass man damit drei verschiedene Kamerafunktionen bedienen kann.

Wie bei einer regulären Kamera soll es durch leichtes Drücken der Taste zudem möglich sein, den Autofokus der iPhone-Kamera zu aktivieren. Darauf, dass Apple der Taste zudem die Möglichkeit mitgibt, durch Wischen die Zoom-Funktion der Kamera zu bedienen, würden wir nicht wetten. Falls ja, ist zu hoffen, dass diese Option perfekt umgesetzt ist und nicht schon ein leichtes Ändern des Handgriffs auf die Zoomstufe Einfluss nimmt.

Google Pixel legt vor

Wenn es um die reinen Kamerafunktionen geht, muss sich das neue iPhone mit dem eben vorgestellten Pixel 9 vergleichen lassen. Google hat das Kamerasystem im Pixel erneut verbessert und in den Pro-Modellen ein 48-Megapixel-Objektiv mit fünffachem Zoom als Rückkamera und eine Frontkamera mit 42 Megapixeln eingebaut.

Begleitend dazu sind die Pixel-Telefone mit verschiedenen eindrucksvollen Software-Funktionen ausgestattet. Wir meinen hier nicht unbedingt die KI-Erweiterungen für den „Magischen Editor“. Sehenswert sind zumindest die hier von Google veröffentlichten Beispiele für das bis zu 20-fache Super-Resolution-Zoom oder auch die Funktion „Mich hinzufügen“ – man macht dabei zwei Gruppenfotos mit unterschiedlichen Fotografen und die Bilder werden hinterher so zusammengefügt, dass alle Personen darauf erscheinen.