ADAC Skipper Pro startet: Wetter, Törnplanung, Offline-Karten

Seit Mai letzten Jahres bietet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit seiner Skipper-App auch eine Navigationslösung für Wassersportler, Skipper und Hausboot-Fans an, die den Zugriff auf interaktive OpenSeaMap-Karten sowie Informationen zu Marinas und Revieren ermöglicht.

Neue Pro-Version verfügbar

Nach Angaben des ADAC verfügt die App über eine der umfangreichsten Hafendatenbanken auf dem Markt und kennt über 4.000 Häfen und Marinas. Die kostenlose Basis-Version der ADAC-Anwendung wurde jetzt um eine kostenpflichtige Pro-Version ergänzt, die mit einem deutlich erweiterten Funktionsumfang zum Mitgliedspreis von 19,99 Euro jährlich erhältlich ist – Nicht-Mitglieder zahlen 24,99 Euro pro Jahr.

Der Download für Wasserfreunde bietet in der Pro-Version nun auch eine Törnplanung an, liefert Wettervorhersagen und stellt bei Bedarf den Download von Offline-Karten zur Verfügung. Laut ADAC wurde die App in enger Zusammenarbeit mit der Wassersport-Community des Skipper Clubs entwickelt.

Wetter, Törnplanung, Offline-Karten

Die App verwendet verschiedene hochauflösende Wettermodelle und zeigt automatisch das für das jeweilige Revier beste Modell an. Segler mit speziellen Präferenzen können das Modell jedoch auch manuell wechseln. Die Wettervorhersagen selbst werden in 1-Stunden-Intervallen angezeigt und liefern Informationen zu Bewölkung, Luftdruck, Niederschlag, Wellenhöhe und Windgeschwindigkeit.

Die Pro-Version der ADAC Skipper App lässt sich bei Interesse drei Tage lang kostenlos ausprobieren. Anschließend kann der Pro-Zugang gebucht oder die kostenlose Basis-Version weitergenutzt werden.

Um den reduzierten Preis für ADAC-Mitglieder zu erhalten, müssen sich Nutzer vorab in der Basisversion mit ihren Mein-ADAC-Zugangsdaten und der ADAC-Mitgliedsnummer anmelden. Dadurch profitieren sie auch von dem geräteübergreifenden Zugriff auf geplante Törns und Törn-Aufzeichnungen.