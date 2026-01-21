iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 213 Artikel

Kein Mac oder PC mehr benötigt

Über Umwege: Chrome erleichtert Wechsel von Safari auf dem iPhone
Google erweitert seinen mobilen Chrome-Browser um eine neue Importfunktion, die den Umzug von Safari zu Chrome direkt auf dem iPhone ermöglicht. Nutzer können damit zentrale Browserdaten übernehmen, ohne einen Computer zu benötigen. Die Funktion wird schrittweise mit Version 145 von Google Chrome für iOS eingeführt und ist zunächst in der Beta verfügbar.

Safari Daten Importieren

Geführter Import statt direkter Zugriff

Hintergrund der Neuerung sind die Schutzmechanismen von Apple, die den direkten Zugriff auf Safari Daten verhindern. Safari erlaubt den Export jedoch über die Systemeinstellungen. Chrome greift diese Möglichkeit auf und führt Nutzer Schritt für Schritt durch den Prozess. In den Chrome-Einstellungen findet sich der neue Punkt „Safari Daten importieren“. Dort erklärt der Browser, wie die Daten aus Safari exportiert werden und wo die erzeugte ZIP-Datei gespeichert werden soll.

Daten Safari Chrome

Der Export erfolgt über die iOS-Einstellungen. Anwender wechseln zu Safari, starten den Export der Browserdaten und speichern die Datei etwa im iCloud Drive. Anschließend wird die ZIP Datei in Chrome ausgewählt. Ein direkter Zugriff auf Safari Inhalte findet nicht statt. Der gesamte Ablauf bleibt unter Kontrolle des Nutzers.

Welche Daten übernommen werden

Bevor der Import abgeschlossen wird, zeigt Chrome eine Vorschau der gefundenen Inhalte an. Aufgelistet werden Lesezeichen, Browserverlauf und gespeicherte Passwörter. Erst nach Bestätigung werden diese Daten in Chrome übernommen. Nach dem Abschluss weist der Browser darauf hin, dass die Exportdatei sensible Informationen enthält und bietet an, die Datei sofort zu löschen.

Daten Exportieren

Bisher war der Wechsel zu Chrome auf dem iPhone oft mit zusätzlichem Aufwand verbunden oder erforderte einen Umweg über den Mac oder PC. Mit der neuen Importfunktion wird der Umzug auf dem Gerät selbst möglich. Google plant, die Funktion mit dem regulären Release von Version 145 für alle Nutzer bereitzustellen.

21. Jan. 2026 um 13:39 Uhr von Nicolas


  • Wozu sollte man ausgerechnet Chrome verwenden wollen? Gibt so viele andere Browser mit Chromium Engine.

    • Unter iOS gibt es keine Browser mit Blink (Chrome-Engine), auch nicht bei Chrome selbst. Alle müssen zwangsweise WebKit nutzen (in der EU theoretisch nicht, aber kein Browserhersteller hat bislang etwas Entsprechendes veröffentlicht).

    • Weil er am besten mit dem Chromebrowser vom Desktop synchronisiert…

      Alles anderen Browser kannst du vergessen, weil es immer wieder Probleme beim Synchronisieren gibt. Hab schon genug Varianten durch.
      Mit einem Mac OS und Safari vielleicht anders, aber nicht am Desktop. Ich mag Safari nämlich überhaupt nicht

      • Da ist der gestörte der es wegen synchronisierung macht. Dann gleich lieber safari.

      • Der iCloud Sync ist leider wirklich ein Witz gegen Google.

      • @Matthias: Verstehe ich nicht. Ich verwende Safari mit dem iCloud-Sync (und natürlich auch entsprechend den Apple Schlüsselbund). Bei mir sind immer komplett synchron: Bookmarks, Verlauf, Passwörter, gespeicherte Kredikarteninfos etc.
        Was also genau daran ist ein „Witz“ im Vergleich zu Chrome? Was kann der mehr? Ernst gemeinte Frage, ich würde es wirklich gern wissen, was ich bei meinem Setup verpasse.

  • Dirk Ulrich Freiherr von Mitlöhner

    Warum sollte ich eine US-Datenkrake auf meinen Apple Geräten wollen.
    Oder gar eine chinesische Datenkrake ?
    Kein Google ist besser als das heutige, übergriffige Google.
    Duckduckgo u.a. sind bessere Alternativen, für mich in Zukunft nur noch europäisch.
    Nicht nur aus Datenschutz-Gründen. USA und China plündern unsere Ideen und vermarkten sie als ihre.

