SurfacePad von TwelveSouth kommt auch in Orange und Lavendel

Twelve South bietet seine Klapphülle SurfacePad in zusätzlichen Farben an – allerdings nur für die Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Bislang allerdings nur in den USA, für den europäischen Versand beschränkt sich der Hersteller zumindest derzeit noch auf die Farben Schwarz und Braun.

In den USA sind hier jetzt mit „Electric Orange“ und „English Lavender“ vergleichsweise erfrischende Farbvarianten zusätzlich zu den Standardausführungen erhältlich. Der Preis für die neuen Versionen liegt ebenfalls bei 49,99 Dollar, in Europa will Twelve South 54,99 Euro für die Standardversionen der Hüllen und künftig wohl auch für die neuen Versionen haben.

Beim SurfacePad handelt es sich um eine schlanke Klapphülle aus Leder, die rückseitig am iPhone klebt und im Deckel Platz für Kreditkarten oder auch Geldscheine bietet. Die Schutzwirkung ist verbunden mit dem Konzept des SurfacePad allerdings stark eingeschränkt. Wer die Hülle kauft, sichert sich in begrenztem Maß gegen Kratzer und dergleichen ab, als Schutz vor Sturzschäden würden wir die Hülle nicht empfehlen. MagSafe ist dagegen laut Hersteller kein Problem, das SurfacePad ist gänzlich mit MagSafe kompatibel und lässt sich auch rückstandslos wieder vom iPhone entfernen.