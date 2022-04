DKB-Kinderkonto mit Apple Pay kann direkt per App eingerichtet werden

Mit ihrem u18-Girokonto will die DKB einen Anreiz für Bestandskunden schaffen, auch gleich ihre Kinder mit einem kostenlosen Guthabenkonto mit App-Anbindung auszustatten. Im Leistungsumfang ist eine gebührenfreie VISA-Karte mit Apple Pay enthalten.

Ganz neu ist das u18-Konto der DKB zwar nicht, mittlerweile hat die Bank den damit verbundenen Aufwand aber deutlich reduziert, so lässt sich die Einrichtung nun komplett digital beantragen, bislang waren hier noch ein Drucker und die postalische Rücksendung der ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen nötig.

Mit dem Angebot will die Deutsche Kreditbank im besten Fall zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Natürlich will man einerseits bereits den Nachwuchs an das hauseigene Angebot binden, im besten Fall bringt die u18-Option jedoch auch „vollwertige“ erwachsene Kunden dazu, ihre Zelte bei der DKB aufzuschlagen.

Alle Details zum Eröffnungsprozess sind auf der Infoseite zum u18-Konto der DKB erläutert. Kinder von DKB-Kunden sind für das Konto qualifiziert, solange sie das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Einmal eingerichtet, kann das Konto in dieser Form dann dann bis zum Erreichen des 21. Lebensjahrs laufen.

Apple Pay mit Debitkarte

Die mit dem u18-Konto der DKB ausgegebene VISA-Debitkarte kann auch mit Apple Pay und Google Pay genutzt werden. Der wesentliche Unterschied zur Kreditkarte ist der für Debitkarten allgemein gültige Umstand, dass der jeweilige Betrag direkt nach der Zahlung vom Konto abgebucht und die Zahlungen nicht gesammelt einmal im Monat abgerechnet werden.

Die Verwaltung des Kontos an sich läuft dann wie beim „großen“ Konto über die DKB-App. Neben der allgemeinen Kontoabfrage stehen Funktionen wie Fotoüberweisung und die Möglichkeit zur Freigabe von Überweisungen per Fingerabdruck oder Face ID zur Verfügung. Die App hat auch Verwaltungsfunktionen für die VISA-Debitkarte der DKB integriert, so lässt sich diese beispielsweise selbstständig sperren und wieder entsperren.