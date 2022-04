eufy Smart Scale P2 Pro: Personenwaage mit App und Health Kit

Die neue Smart Scale P2 von eufy wird von vier Batterien vom Typ AAA mit Strom versorgt und liefert die Messwerte ergänzend zur Anzeige auf dem integrierten Display per Bluetooth oder WLAN an die App des Herstellers. Dort lassen sich dann erweiterte Analyse- und Verlaufswerte einsehen. Zudem ist die Übertragung der Messwerte an Apple Health möglich. Die Waage kommt mit Mehrbenutzerunterstützung ohne Begrenzung der Personenzahl und erlaubt dank integriertem Baby- oder Haustiermodus auch das Wiegen von Nachwuchs oder tierischen Mitbewohnern, hierzu stellt man sich einmal mit dem Baby oder Tier auf dem Arm und einmal alleine darauf, sodass die Smart Scale die entsprechende Differenz automatisch errechnet und speichert.

Eines ist sicher, für einen vergleichbaren Leistungsumfang muss man sonst deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Platzhirsch Withings bietet sein aktuelles Flaggschiff Body Cardio offiziell für 150 Euro an.

