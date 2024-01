Super Bowl auf dem iPhone: DAZN streamt für 99 Cent

In knapp zwei Wochen wird der American Football wieder die Schlagzeilen dominieren. Denn schon am 11. Februar findet der Super Bowl LVIII im Allegiant Stadium in Las Vegas statt. Bei dem nunmehr 58. Super Bowl handelt es sich um das Endspiel der amerikanischen NFL-Saison 2023, in dessen Rahmen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers treffen werden.

Die selbe Begegnung also wie beim Super Bowl LIV im Jahr 2020 – damals gewannen die Kansas City Chiefs mit 31 zu 20 Punkten.

DAZN zeigt Super Bowl

Wer das Event hierzulande live mitverfolgen möchte, der wird von dem Sport-Streaming-Anbieter DAZN bedient, der die Begegnung live überträgt. Dabei haben Zuschauer die Wahl, ob sie den begleitenden Kommentar auf Deutsch oder im US-amerikanischen Original hören möchten.

DAZN nutzt für die Übertragung ein virtuelles Studio und bietet zum Super Bowl den NFL Game Pass exklusiv an. Dieser kostet 99 Cent und bietet nach Aussagen des Streamers die „komplette NFL-Experience, mit allen Playoff-Partien, dem Super Bowl und umfangreichen Serien, Dokumentationen und Hintergrundberichten“. Ebenfalls inklusive: Die originalen US-Werbespots.

50 Prozent auf vier Monate RTL+

Dazu passend der Hinweis auf den RTL+ Sport Season Pass, der sich ab morgen mit 50 Prozent Rabatt über vier Monate RTL+ Premium buchen lässt.

Während des Aktionszeitraums vom 01.02.2024 bis zum 29.02.2024 wird es zum ermäßigten Gesamtpreis von 13,98 Euro den viermonatigen Zugriff auf RTL+ Premium geben. Wenn man das Abo im Anschluss weiterlaufen lässt, werden dann ganz regulär 6,99 Euro monatlich fällig.

Die Aktion richtet sich sowohl an Neukunden als auch an Rückkehrer und wirbt mit „exklusivem Zugang zur UEFA Europa League, zur UEFA Conference League Saison und spannenden NFL-Partien“ um sportinteressierte Fans.

RTL selbst überträgt den Super Bowl übrigens ab 00:30 deutscher Zeit im Free TV.