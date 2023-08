„Rain Water Touch“: OnePlus-Smartphone lässt sich auch im Regen bedienen

In den Demo-Videos der Hersteller präsentieren sich neue Funktionen ja gerne auch ein ganzes Stück attraktiver und zuverlässiger, als es dann am Ende tatsächlich der Fall ist. Eindrucksvoll ist die „Rain Water Touch“-Technologie von OnePlus aber auf jeden Fall, und wenn die Neuerung nur ansatzweise so gut wie im Video gezeigt funktioniert, hat der chinesische Anbieter hier einen deutlichen Vorsprung gegenüber Apple oder auch anderen Anbietern im Smartphone-Segment.

Das Portal SparrowsNews hat das unten eingebettete Video online gestellt, in dem OnePlus die bei seinem neuen Smartphone-Modell Ace 2 Pro verwendete Bildschirmtechnologie präsentiert. Das Gerät lässt sich demzufolge auch in Situationen bedienen, wo konkurrierende Produkte kläglich versagen – beispielsweise im strömenden Regen. Als Negativbeispiel muss in dem Werbevideo von OnePlus dann auch das iPhone 14 Pro herhalten.

Der mithilfe von „Rain Water Touch“ erzielten Ergebnisse sind zumindest den im Video gezeigten Versuchsanordnungen zufolge durchaus eindrucksvoll. Während sich das iPhone im strömenden Regen wenn überhaupt, dann nur sehr schwer bedienen lässt, zeigt sich das OnePlus Ace 2 Pro bei der Benutzung von den äußeren Einflüssen mehr oder weniger unbeeindruckt.

Eigener Prozessor analysiert Bildschirmzustand und Eingaben

Die Funktion wird offenbar mithilfe eines separaten Prozessors realisiert, der den Zustand des Bildschirms überwacht und mithilfe von speziellen Algorithmen Störsignale und Fehlinformationen bei der Verwendung in Verbindung von Nässe unterdrückt. Auf diese Weise soll man sein Smartphone nicht nur im Regen problemlos bedienen, sondern das Gerät auch auch in alltäglichen Situationen wie direkte nach dem Händewaschen sowie selbst unter der Dusche ohne Einschränkungen verwenden können. Der Hersteller sieht die neue Technologie als bedeutenden Schritt, um die größten und ärgerlichsten Einschränkungen in Verbindung mit der Verwendung von Touchscreen-Geräten überwinden zu können.