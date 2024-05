Stunde der Gartenvögel: NABU ruft zum Vögel zählen per App auf

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Landesbund für Natur- und Vogelschutz in Bayern (LBV) laden euch zu ihrer jährlichen Stunde der Gartenvögel ein, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet und rufen an diesem Wochenende zum Vögel zählen per App auf.

Vogelzählung schon im 20. Jahr

Die Vogelzählung läuft noch bis zum 12. Mai und hat sich nach Angaben des NABU-Bundesgeschäftsführers Leif Miller inzwischen zu einer bedeutenden Datenquelle für den Naturschutz entwickelt. Laut Miller würde die jährliche Vogelzählung einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leisten, da sie es ermögliche, Schutzmaßnahmen auf Basis von festgestellten Bestandstrends gezielt auszurichten. Zudem würde die Beschäftigung mit der Natur grundsätzlich positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Beteiligten haben.

Miller erwähnt zudem, dass viele überwinternde Vogelarten aufgrund der ungewöhnlich warmen Temperaturen dieses Frühjahr frühzeitig mit dem Brüten begonnen haben dürften, was möglicherweise zu einer höheren Sichtung von Jungvögeln bei der diesjährigen Zählung führen könnte.

Teilnahme per App möglich

Interessierte Teilnehmer können ihre Beobachtungen von einem ruhigen Ort aus – etwa im Garten, im Park, vom Balkon oder einfach aus dem Fenster – vornehmen. Dabei wird empfohlen, von jeder Vogelart die höchste gleichzeitig gesichtete Anzahl innerhalb einer Stunde zu notieren. Die Meldungen können bis zum 20. Mai über die Webseite des Projekts, telefonisch oder per Post eingereicht werden.

iPhone-Anwender nutzen die kostenfreie Applikation NABU Vogelwelt zur Übermittlung der eigenen Zählungen.

Die Veranstalter hoffen, dass die einfache und zugängliche Art der Datenerhebung zu einer hohen Beteiligung führen wird – je höher diese ist, umso brauchbarer fallen die Populationsdynamiken aus, die sich durch eure Sichtungen relativ präzise erheben lassen. Also bitte, schnapp euch die PDF-Zählhilfe und macht mit.