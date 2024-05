SPORT1 Extra wird eingestellt: SPORT1-App startet neu

Der Sport-Streaming-Anbieter SPORT1 wird seine Streaming-Plattform SPORT1 Extra zum Ende des Monats einstellen. Gleichzeitig hat der in Ismaning ansässige Dienst angekündigt, Teile seiner exklusiven Übertragungsrechte an der Volleyball Bundesliga zurückzugeben und einen Neustart seines App-Angebotes ins Auge fassen zu wollen.

App-Mediathek als zentrale Anlaufstelle

Der Reihe nach: Die im Herbst 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartete Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra wird Ende Mai eingestellt. SPORT1 Extra war Ende 2021 vor allem als selbsternanntes „Home of Volleyball“ an den Start gegangen, hatte aber zugesagt, langfristig zur Anlaufstelle Nummer 1 für alle Sportfans werden zu wollen. Die Sprachregelung damals: Man werde das Sportangebot auf SPORT1 Extra sukzessive ausbauen.

Auf SPORT1 Extra wurden Inhalte im kostenpflichtigen Abonnement und als Pay-per-View angeboten. Neben Volleyball auch Eishockey, Fußball und Motorsport. Jetzt steht fest: Bei SPORT1 hat man sich gegen den langfristigen Auf- und Ausbau der Streaming-Plattform entschieden und setzt zukünftig auf ein zentrales Mediatheken- und App-Angebot.

App-Neustart Ende des Monats

Laut SPORT1 würde das Unternehmen im Rahmen seiner neuen Bewegtbildstrategie das Video-Angebot ab Ende Mai zukünftig auf SPORT1.de in der dortigen Mediathek bündeln, die als „zentrale Bewegtbild-Destination im Web und in der App“ fungieren wird. Über die neue, strukturell optimierte Mediathek mit erweitertem Inhaltsangebot plant SPORT1, zum Launch gesonderte Informationen zu veröffentlichen.

Zwar wird es hier auch weiterhin Volleyball geben, allerdings mit ausgedünntem Angebot: SPORT1 zeigt fortan nur noch Free-TV-Begegnungen der Volleyball Bundesliga der Frauen, die Medienrechte für den Pay-Bereich hat SPORT1 zurückgegeben. Zudem sollen mehrere Volleyball-Inhalte nicht mehr ausschließlich auf SPORT1 sondern „co-exklusiv“ auch von Dyn übertragen werden.