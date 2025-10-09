Risiken für Erwachsene oft unterschätzt
Studie: Social-Media-Sucht reicht weit über das Jugendalter hinaus
Eine aktuelle Analyse der Hochschule Macromedia zeigt: Problematische Nutzung sozialer Netzwerke betrifft nicht nur Jugendliche, sondern auch einen erheblichen Teil der erwachsenen Bevölkerung.
In der Gruppe der 18- bis 44-Jährigen weisen rund 25 Prozent Verhaltensmuster auf, die mit Social-Media-Sucht in Verbindung gebracht werden. Die Studienautoren fordern deshalb, dass politische Maßnahmen stärker auf alle Altersgruppen ausgerichtet werden.
Kinder im Dauerfokus
Der öffentliche Diskurs konzentriert sich bisher vor allem auf Kinder und Jugendliche. So plant der Bundesdrogenbeauftragte, verstärkt gegen exzessive Nutzung in dieser Altersgruppe vorzugehen. Laut Studienleiter Prof. Dr. René Arnold greift dieser Ansatz jedoch zu kurz. Die Ergebnisse zeigen, dass das Suchtpotenzial mit Erreichen der Volljährigkeit nicht abnimmt. Vielmehr bleiben die Risiken bis ins mittlere Erwachsenenalter auf einem hohen Niveau bestehen.
Die Untersuchung macht zudem deutlich, dass die reine Bildschirmzeit kein zuverlässiger Indikator für problematische Nutzung ist. Entscheidend sei vielmehr, welche Folgen die Nutzung hat. Schlafmangel, verminderte Leistungsfähigkeit und zwischenmenschliche Konflikte treten häufig dort auf, wo digitale Selbstkontrolle verloren geht. So haben etwa nicht Minuten vor dem Display, sondern Auswirkungen auf Alltag und Gesundheit den größten Aussagewert für das Suchtpotenzial.
Bildschirmzeit kein zuverlässiger Indikator
Besonderes Augenmerk legen die Forschenden auf das Design sozialer Plattformen. Dienste wie Instagram erzeugen laut Befragten eine deutlich stärkere Anziehungskraft als etwa WhatsApp, obwohl Letzteres häufiger genutzt wird.
Die Art und Weise, wie Inhalte präsentiert und Reaktionen belohnt werden, spielt eine zentrale Rolle. Als besonders aussagekräftiger Frühindikator gilt das aktive Engagement: Wer häufig postet oder auf Beiträge anderer reagiert, zeigt mit höherer Wahrscheinlichkeit erste Anzeichen einer problematischen Nutzung.
Die Studie empfiehlt, Regulierungsmaßnahmen nicht auf Jugendliche zu beschränken. Stattdessen sollten digitale Tools zur Selbstkontrolle, etwa automatische Pausen oder Posting-Limits, für alle Nutzergruppen bereitgestellt werden. Auch der Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote und eine klare Einbindung des Themas in gesundheitspolitische Strategien werden als notwendige Schritte genannt.
Wo bleibe die großen Diskussionen von den Killerspielen wie World of Warcraft?
WoW Killerspiel? Du meinst wohl das Ballerspiel Minecraft.
Ne, er redet von Fortnite
@Peter von Frosta
Hast du die 2000er verpasst :0?
Letztlich ist auch der politische Erfolg mancher Partei zumindestens mittelbar auf die massive Nutzung mancher Plattformen und der darin stattfindenden „Bubble“ zurückzuführen.
Netflix Doku: das Dilemma mit den sozialen Medien.
Wir brauchen Gesetze gegen Dark Pattern.
Alle Geräte für Jugendliche mit Kinderschutz und zeitsperre automatisch einrichten.
Apple und Google sind in der Pflicht das Alter zu überprüfen!
Passiert glaub ich gerade in US Bundesstaaten, die ein Gesetz hierfür eingeführt haben.
Apple und Google?
Besser mal bei Meta klingeln.
Wo ist denn die Studie??? Es gibt nur ne PDF mit den Ergebnissen. Aber weder Methodik, Beschreibungen, Definitionen etc. Ohne das ist der Artikel völliger Nonsense. Wie definiert sich den pathologische Nutzung oder auch eine Sucht bei Social Media!? Welche Kohorten wurden in welcher Anzahl befragt? Wie wurde das denn erhoben? Das sind doch Basics, die in Publikationen stehen müssen, sonst kann das doch keiner nachvollziehen/reproduzieren. So ist der Artikel und PDF sinnlos.
Die Bildschirmzeit ist m.E. schon ein ganz wesentlicher Indikator, denn allein die körperlichen Folgen sind gravierend: Überbeanspruchung der Augen, gekrümmte Körperhaltung, Bewegungsmangel etc.