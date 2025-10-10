Deezer ermöglicht plattformübergreifendes Teilen von Playlists

Der Musik-Streaming-Dienst Deezer erlaubt es ab sofort, Playlists auch mit Nutzern anderer Plattformen zu teilen. Wer eine Wiedergabeliste verschickt, erhält nun einen universellen Link, der sich auf Spotify, Apple Music oder YouTube Music öffnen lässt.

Eine automatische Erkennung sorgt dafür, dass die entsprechenden Titel auf dem Ziel-Dienst gefunden und korrekt zugeordnet werden. Auf diese Weise können Playlists unabhängig vom genutzten Anbieter geteilt und abgespielt werden.

Deezer reagiert damit nach eigenenAngaben auf das veränderte Nutzungsverhalten seiner Anwender. Wiedergabelisten gehören nach einzelnen Songs zu den meistgeteilten Inhalten auf der Plattform. Besonders aktiv sind jüngere Musikfans zwischen 18 und 34 Jahren, die wöchentlich rund 190.000 Playlists weitergeben. Durch die neue Funktion wird das Teilen über Plattformgrenzen hinweg einfacher, was vor allem den Austausch in Freundeskreisen erleichtert, in denen verschiedene Streamingdienste parallel genutzt werden.

Weiterentwicklung bestehender Sharing-Funktionen

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Deezer mehrere Ansätze entwickelt, um Musikfans stärker miteinander zu vernetzen. 2023 führte das Unternehmen das Werkzeug „Shaker“ ein, mit dem sich gemeinsame Playlists erstellen lassen, selbst wenn die Beteiligten unterschiedliche Dienste nutzen. Im April 2025 kam zudem eine Funktion hinzu, über die sich einzelne Songs plattformübergreifend teilen lassen.

Mit dem jetzigen Ausbau des Systems weitet Deezer diesen Ansatz auf vollständige Wiedergabelisten aus. Damit stärkt der fast schon ein wenig in Vergessenheit geratene Anbieter seine Position als Plattform, und wird so auch bei Nutzern konkurrierender Dienste wieder sichtbarer. Der einfache Austausch und das Überwinden bestehender technischer Hürden zwischen Streamingdiensten, ohne dazu auf spezialisierte Apps zurückgreifen zu müssen, ist auf jeden Fall begrüßenswert.