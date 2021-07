Stressfreies Kofferpacken: „Pack The Bag Pro“ kurzfristig kostenlos

Gerade mit Kindern an der Hand ist man gut damit beraten, Packlisten für Ausflüge und Reisen zu wiederkehrenden Zielen im Anschluss an den jüngsten Trip nicht direkt zu entsorgen, sondern diese stetig zu ergänzen, mit Anmerkungen zu versehen und für die Fahrt im nächsten Jahr an einem Ort zu sichern, der nicht sofort wieder in Vergessenheit gerät.

Wir haben dafür bislang auf einen Ordner voller Checklisten in Apples Notiz-Applikation gesetzt, der dabei hilft nicht vor jedem Trip ins Ferienhaus erneut darüber nachdenken zu müssen, was noch mal in den festen Bestand der Basisausstattung aufgenommen wurde und worauf beim nächsten Ausflug gut und gerne verzichtet werden kann.

Natürlich bietet auch der App Store spezialisierte Kandidaten an, die dieses Problem direkt adressieren. Eine gut bewertete iPhone Applikation nennt sich „Pack The Bag Pro“ und richtet sich an Anwender, die gerne ganz akribisch planen. Ähnlich wie viele Einkaufslisten-Apps bietet die Applikation dabei sogar Vorschläge für bestimmte Reisen, Accessoires und Kategorien an.

Konkret lässt euch „Pack The Bag Pro“ aus mehr als 700 Gegenständen und fast 30 Kategorien wählen.

Darüber hinaus kann der Download von Andreas Krawczyk vorhandenes Inventar verwalten, bereits erstellte Packlisten per iCloud im eigenen Gerätepark synchronisieren, Push-Erinnerungen anzeigen und bereits erstellte Mitnehm-Kategorien duplizieren, um diese etwa jedem Kind einzeln mit spezifischen Änderungen zuzuweisen.

Die für iPhone, iPad und Apple Watch optimierte Applikation, die üblicherweise für gut zwei Euro angeboten wird, lässt sich aktuell komplett kostenlos aus dem App Store laden und kommt vielleicht noch pünktlich vor den in diesem Jahr geplanten Reisen.

Die Applikation wurde zuletzt im Oktober 2020 aktualisiert, ist 50 Megabyte klein und erfordert zur Installation iOS 11.0 oder neuer.