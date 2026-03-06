StreamWert optimiert Kosten für Fußballabos und Videodienste

Die App-Neuerscheinung StreamWert verfolgt ein interessantes Konzept. Durch eine Art Streaming-Tagebuch soll sie dabei unterstützen, die tatsächliche Nutzung von Streaming-Abos auszuwerten. Ein eigener Bereich kümmert sich zudem gezielt darum, für Livesport-Abos möglichst nicht zu viel zu bezahlen.

In einer Übersicht informiert die App über alle laufenden Abonnements, deren monatliche Kosten sowie die Nutzungsdauer nach Anbieter sortiert. Aus diesen Angaben wird ein Wert berechnet, der die Kosten pro Stunde Nutzung darstellt. Auf dieser Grundlage soll sich besser einschätzen lassen, ob sich ein bestimmtes Abo tatsächlich lohnt oder viel zu selten verwendet wird. Darauf basierend kann man dann Entscheidungen über das Beibehalten oder Kündigen einzelner Abonnements treffen.

Abo-Planer für Fußballübertragungen

Für Sportfans kann sich die StreamWert-App allerdings auch bezahlt machen, ohne dass man sein Sehverhalten protokolliert. Ein zentraler Bestandteil ist der Abo-Planer für Fußballübertragungen. Nutzer wählen zunächst aus, welche Mannschaften und Wettbewerbe sie sehen wollen. Die App berechnet anschließend, welche Streaming-Abonnements in welchem Monat dafür benötigt werden.

Bei Wettbewerben wie der Champions League passt sich der Plan automatisch an, wenn die eigene Mannschaft ausscheidet. Somit werden stets nur jene Abos angezeigt, die man tatsächlich auch benötigt. Begleitend dazu bietet die App die Möglichkeit zum Kostenvergleich und zeigt an, wie viel Geld man durch Abo-Rotation im Vergleich zum Vollpreis aller Abos sparen kann.

Kosten sparen durch Abo-Rotation

In der Anwendung sind sämtliche TV-Rechte der aktuellen Saison hinterlegt. Neben den ersten drei deutschen Fußballligen sind auch Pokalwettbewerbe, die spanische La Liga und die Formel 1 enthalten.

StreamWert wird als Einmalkauf zum Preis von 1,99 Euro angeboten und ist für iPhone und iPad optimiert.