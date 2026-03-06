Eufy C35-Kameras: 4er-Set mit HomeBase aktuell zum Bestpreis

Eufy bietet die kompakten C35-Kameras momentan zum bisherigen Bestpreis an. Am günstigsten fährt man beim Kauf eines 4er-Sets inklusive HomeBase. Das mit weißen oder schwarzen Kameras erhältliche Paket wird über Amazon zum halben Preis angeboten und über einen auf der Produktseite aktivierbaren Rabattcoupon gibt es weitere 10 Euro Preisnachlass, sodass man am Ende nur noch 179 Euro bezahlt.

Alternativ dazu kann man die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible SmartTrack-Karten von Eufy kostenlos bekommen, wenn man diese gemeinsam mit dem Kamera-Set in den Einkaufswagen legt. Dieses Angebot ist allerdings auf die weißen Kameras beschränkt und man verzichtet dabei auf die zusätzlichen 10 Euro Rabatt.

Auch einzeln günstiger erhältlich

Auch im Einzelkauf sind die Eufy-Kameras gerade nennenswert günstiger zu haben. Anstelle von 99 Euro werden sie bei Amazon in den Farben Weiß, Grün und Schwarz für jeweils 59 Euro angeboten.

Die C35-Kameras von Eufy wurden im vergangenen Herbst eingeführt und bieten im Rahmen solcher Aktionen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Über die Eufy-App lassen sich die Geräte vollständig ohne weitere Kosten nutzen. Videos werden auf dem in die HomeBase integrierten Speicher aufgezeichnet. Die acht Gigabyte lassen sich mithilfe einer Speicherkarte um bis zu 256 weitere Gigabyte erweitern.

Optional mit Solarmodulen

Die Stromversorgung der Kameras wird durch einen integrierten Akku gewährleistet, der je nach Aktivität erst nach mehreren Wochen oder gar Monaten wieder ans Ladegerät muss. Optional kann man die Kameras auch um Solarmodule erweitert. Das Viererset ist inklusive der kleinen Panels mitsamt Halterungen gerade für 229,52 Euro zu haben.

Die C35-Kameras lassen sich ausgesprochen vielseitig nutzen und sind sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind passend Schraubhalterungen enthalten, alternativ ist auch eine Magnetbefestigung möglich.

Weiterführende Infos findet ihr in unserem Review der Eufy C35 zum Marktstart.