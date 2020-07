Streaming: Eiskönigin 2, Greyhound und The Boys

Erst gestern machte Apple unter anderem mit dem Versand von Push-Mitteilungen auf den bevorstehenden Start des Tom-Hanks-Films „Greyhound: Schlacht im Atlantik“ auf Apple TV+ aufmerksam. Jetzt steht der 90-Minüter in der Apple TV-Applikation und auf tv.apple.com/de zur Verfügung.

Interessant: Die Prestige-Produktion verzichtet auf eine deutsche Tonspur und bietet ausschließlich den englischen Originalton mit und ohne zusätzliche Szenenbeschreibung für sehbehinderte Nutzer an. Deutsche Untertitel sind allerdings verfügbar.

Inspiriert durch reale Ereignisse führt Hauptmann Captain Krause (Tom Hanks) einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen in einer verräterischen Mission über den Atlantik, um Tausende von Soldaten und dringend benötigten Nachschub an die alliierten Streitkräfte zu liefern. Stephen Graham, Rob Morgan und Elisabeth Shue spielen an der Seite von Hanks. Das Apple Original wurde unter der Regie von Aaron Schneider gedreht und von Gary Goetzman produziert.

Eiskönigin 2 auf Disney+

In der Disney+ App ist ab sofort „Die Eiskönigin 2“ erhältlich, der weltweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, auf Disney+ verfügbar.

Darüber hinaus bietet die neue Disney+ Original Dokumentarserie „Wo noch niemand war: Das Making-of von Die Eiskönigin 2“ Blicke hinter die Kulissen und präsentiert Einblicke in die Arbeit der Filmemacher, Songschreiber und Schauspieler, wie Hollywoodstars Kristen Bell und Evan Rachel Wood.

Begleiten Sie Elsa, Anna, Kristoff, Olaf und Sven auf eine zauberhafte und inspirierende Reise dorthin, wo noch niemand war, um die Quelle Elsas magischer Kräfte aufzuspüren und das Geheimnis des verfluchten Walds zu lüften.

The Boys auf Prime Video

Die Prime-Video-Serie „The Boys“ soll „noch blutiger, noch krasser, noch verrückter“ werden. Das Amazon Original startet demnächst in über 200 Ländern und Territorien weltweit in die zweite Staffel. Die ersten drei Episoden sind ab dem 4. September exklusiv bei Amazon Prime Video in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung verfügbar.

Prime-Mitglieder müssen sich danach jeweils bis Freitag gedulden, erst dann werden die neuen Episoden im Wochenrhythmus freigegeben. Das Staffelfinale folgt am 9. Oktober. Bereits verfügbar ist der offiziellen Trailer zur zweiten Staffel.

„Die Jungs“ starten im absoluten Chaos in die abgedrehte zweite Staffel: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden – genannt Supes – gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen.