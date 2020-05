Strava mit neuem Abo-Modell: Weniger kostenlos, mehr für Mitglieder

Die Entwickler der Sport-App Strava stellen ihr Preismodell um. Der kostenlose Funktionsumfang wird gekürzt, im Gegenzug dürfen sich Abonnenten auf einen erweiterten Funktionsumfang freuen. Strava will durch das neue Konzept die langfristige Weiterentwicklung der App sichern. Andere Finanzierungskonzepte wie die Integration von Werbung oder der Verkauf von Nutzerdaten wurden verworfen. Die kostenlose Version der App soll, wenngleich mit eingeschränktem Funktionsumfang, grundsätzlich jedoch weiter nutzbar und erhalten bleiben.

Bei den künftig nur noch im Abonnement erhältlichen Funktionen handelt es sich den Entwicklern zufolge um besonders komplexe und entsprechend teuer zu unterhaltende Elemente, wie beispielsweise die Segment-Bestenlisten. Auch einige Neuentwicklungen, darunter neue Routen mit Planungen und Empfehlungen, werden ausschließlich zahlenden Strava-Mitgliedern zur Verfügung stehen. Im Detail findet ihr die Änderungen hier aufgelistet.

Mit dem Fokus auf Mitgliedschaften, stellen wir sicher, dass Strava auch in einigen Jahrzehnten noch Sportlern dienen wird und deren Unterstützung damit wertschätzt. Die Einnahmen, die sich aus diesen Änderungen ergeben, investieren wir direkt in weitere und bessere Funktionen. Wir vermeiden dadurch, deinen Feed mit Werbung zu füllen und deine personenbezogenen Daten zu verkaufen. Wir wollen dir ein Produkt bieten, das so gut ist, dass du gerne dafür bezahlst.