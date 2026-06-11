App-Version 3 verfügbar
Glimpsy 3: Akkuanzeige und Fotos als Apple-Watch-Komplikation
Als wir im vergangenen Jahr über die Veröffentlichung von Glimpsy berichtet haben, hat uns die große Resonanz überrascht. Der Entwickler scheint mit seiner Erweiterung für die Apple Watch einen Nerv getroffen zu haben. Nicht nur er selbst, sondern zahlreiche weitere Besitzer der Uhr haben sich nach einer Möglichkeit gesehnt, die Akkuanzeige möglichst dezent in das Zifferblatt der Uhr zu integrieren.
Glimpsy bietet verschiedene Komplikationen an, mit denen sich der Ladezustand der Apple Watch entweder als Symbol oder zusammen mit einer Prozentangabe dezent in das Zifferblatt einfügen lässt. Wenn gewünscht, kann die Batterieanzeige auch erst dann sichtbar werden, wenn ein zuvor festgelegter Grenzwert für den Akkustand unterschritten wird.
Auch Bilder und Emojis als Komplikation
Mit Version 3 baut der Entwickler die Anpassungsmöglichkeiten nun deutlich aus. Neu sind unabhängig voneinander konfigurierbare Stile für die verschiedenen Komplikationsarten. Zudem bietet die App jetzt eine Vorschaufunktion, mit deren Hilfe sich die verschiedenen Darstellungsvarianten direkt begutachten lassen.
Hinzu kommen auch neue Designs und weitere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Statt einer Akkuanzeige kan man mithilfe der App nun auch Fotos oder kleine Grafiken als Komplikation auf der Apple Watch platzieren. Ein Stil-Editor erlaubt es, Schriftarten, Strichstärken, Farben, Formate oder die Größe des Batteriesymbols zu ändern.
Jetzt auch mit watchOS 10.5 kompatibel
Für Besitzer älterer Modelle der Apple Watch dürfte jedoch eine andere Neuerung deutlich wichtiger sein. Glimpsy lässt sich nun auch mit früheren Versionen von watchOS nutzen. In der neu verfügbaren Version 3 ist die App bereits mit iOS 17.5 und watchOS 10.5 kompatibel.
Damit lässt sich Glimpsy auch auf älteren Geräten verwenden, die nicht mehr mit den aktuellen Betriebssystemversionen kompatibel sind. Dazu zählt beispielsweise die weiterhin weit verbreitete Apple Watch Series 5.
Die App lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Der Preis ist seit unserem ersten Bericht allerdings gestiegen. Die unbefristete Lizenz wird nun für 2,99 Euro angeboten.
Entwickler: Hans-Juergen Richstein
Laden
Habe ich mir damals gegönnt und nicht bereut. Bei 1 Euro (?) musste ich nicht lange nachdenken.
Benutze ich schon seit einer Weile. Simpel und effektiv.
Und die Komplikation öffnet dann vermutlich nicht die Kalender App, sondern diese Glimpsy App selbst? Die Icons der Komplikationen sehen irgendwie etwas billig und wie Fremdkörper aus auf den Screenshots im App Store.
Danke für deinen Input: hast Recht, öffnet die Glimpsy App auf der Watch.
Dazu lässt sich die App für das „Modular“ Ziffernblatt nicht nutzen.
Idee finde ich klasse, auch, dass man testen kann, aber 15 Minuten testen reichen mir um zu wissen, dass ich weder kaufe noch weiter nutze.
Glimpsy kann auf Modular für Rechteck und Kreiskomplikationen benutzt werden.
watchOS lässt es leider (bisher) nicht zu, dass irgendwo anders hin navigiert wird als zur App (anders als auf dem iPhone). Ein Trick: Kalender im Smart-Stack anpinnen, dann reicht ein Swipe-Up.
Vielen Dank für Ihr Feedback! Hab mir gerade auch die FAQ auf der Glimpsy Website dazu durchgelesen.
Wie gesagt: Super Idee und tolle, ansprechende Integration! Leider nutze ich (zumindest derzeit) nur das Modular Ziffernblatt :(
Nur so ’ne Frage: Ist hier nicht eher Kompilation statt Komplikation das zutreffende Synonym?
Bei der Apple Watch heißt es Komplikation. Ist wie eine Art Widget an festen Plätzen. Du kannst auswählen, welche Komplikation dahin kommt.
Eher nicht. Bei Uhren heißen Zusatzinfos schon seit Jahrhunderten Komplikation
Danke euch – habe mir beim letzten Mal die App sofort zugelegt und nie bereut.
Schön Dezente Akkuanzeige, wenn sie unter einen festgelegten Wert fällt …. sonst keine Anzeige.
Läuft das ganze direkt auf der Uhr. Oder ist die Anzeige nur eine Darstellung der App die zufällig wie eine Uhr aussieht? Also die App muss immer laufen und extra gestartet werden?
(Früher war dieser Umweg notwendig. Seit dem habe ich mir solche Watch Faces nicht mehr angeschaut da es zu speziell war immer die App erst zu starten um so ein Watchface zu bekommen)
Läuft direkt auf der Uhr.
Happy User hier.
Wirklich eine tolle App / Komplikation
leider lässt sich nicht das datum des modular zifferblattes erweitern, oder mache ich da nur etwas falsch?
Ich bekomme es auch nicht gebacken. Ich kann dort nur „Kalender „oder „Aus“ wählen. Dabei wäre das die perfekte Stelle für eine Anzeige die nur erscheint, wenn der Akku runter ist. Hat jemand einen Tipp und geht das generell nicht ?
Im letzten Satz muss es „oder“ heißen statt „und“. Sorry
Funktioniert bei diesem Ziffernblatt nicht, zumindest nicht im dafür vorgesehenen Datumsfeld.
Ach so … ja, bei manchen Zifferblättern bzw. Komplikationsplätzen hat Apple entschieden, dass dort nur ihre eigenen Komplikationen funktionieren. Glimpsy stellt allerdings ja nicht nur die Datums-Kombi zur Verfügung…
Glimpsy stellt eigene Komplikationen zur Verfügung und erweitert nicht bestehende. Einfach einen Stil, der dem gewünschten Aussehen am nächsten kommt, auswählen und dann die Konfiguration nach Wunsch verändern.
Hab nun den Mercedes Stern auf der Uhr.
Apple Watch wirkt gleich um einiges teurer.
Habe das Logo von Dacia genommen und fühlt sich nun an, als hätte ich ein Schnäppchen gemacht.
Digitale Uhrzeit wäre noch nett. Apple hat nämlich einfach keine schönen, digitalen Ziffernblätter auf der Watch, aber analoge mag ich nicht so wirklich. Wenn man das kombinieren könnte, wäre es super. Nur Stunden und Minuten, ohne Sekunden.
Schöne Idee, aber dafür werden Komplikations-Widgets leider zu selten und unregelmässig aktualisiert (etwa alle 5min). Sowas kann derzeit nur Apple selbst im Zifferblatt implementieren.