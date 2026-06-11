Als wir im vergangenen Jahr über die Veröffentlichung von Glimpsy berichtet haben, hat uns die große Resonanz überrascht. Der Entwickler scheint mit seiner Erweiterung für die Apple Watch einen Nerv getroffen zu haben. Nicht nur er selbst, sondern zahlreiche weitere Besitzer der Uhr haben sich nach einer Möglichkeit gesehnt, die Akkuanzeige möglichst dezent in das Zifferblatt der Uhr zu integrieren.

Glimpsy bietet verschiedene Komplikationen an, mit denen sich der Ladezustand der Apple Watch entweder als Symbol oder zusammen mit einer Prozentangabe dezent in das Zifferblatt einfügen lässt. Wenn gewünscht, kann die Batterieanzeige auch erst dann sichtbar werden, wenn ein zuvor festgelegter Grenzwert für den Akkustand unterschritten wird.

Auch Bilder und Emojis als Komplikation

Mit Version 3 baut der Entwickler die Anpassungsmöglichkeiten nun deutlich aus. Neu sind unabhängig voneinander konfigurierbare Stile für die verschiedenen Komplikationsarten. Zudem bietet die App jetzt eine Vorschaufunktion, mit deren Hilfe sich die verschiedenen Darstellungsvarianten direkt begutachten lassen.

Hinzu kommen auch neue Designs und weitere Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Statt einer Akkuanzeige kan man mithilfe der App nun auch Fotos oder kleine Grafiken als Komplikation auf der Apple Watch platzieren. Ein Stil-Editor erlaubt es, Schriftarten, Strichstärken, Farben, Formate oder die Größe des Batteriesymbols zu ändern.

Jetzt auch mit watchOS 10.5 kompatibel

Für Besitzer älterer Modelle der Apple Watch dürfte jedoch eine andere Neuerung deutlich wichtiger sein. Glimpsy lässt sich nun auch mit früheren Versionen von watchOS nutzen. In der neu verfügbaren Version 3 ist die App bereits mit iOS 17.5 und watchOS 10.5 kompatibel.

Damit lässt sich Glimpsy auch auf älteren Geräten verwenden, die nicht mehr mit den aktuellen Betriebssystemversionen kompatibel sind. Dazu zählt beispielsweise die weiterhin weit verbreitete Apple Watch Series 5.

Die App lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Der Preis ist seit unserem ersten Bericht allerdings gestiegen. Die unbefristete Lizenz wird nun für 2,99 Euro angeboten.