Strava bietet Kombi-Abo gemeinsam mit Runna an

Als Strava im April den auf das Erstellen von Trainingsplänen spezialisierten Anbieter Runna übernommen hat, war noch die Rede davon, dass es keine Pläne gebe, die Angebote zu verschmelzen. Es wird allerdings niemand überraschen, wenn die beiden Plattformen nach und nach doch ein wenig enger zusammenrücken. Die Ankündigung, ein gemeinsames Abo anzubieten, darf man wohl als den ersten Schritt in diese Richtung sehen.

Das neue Kombi-Abonnement trägt den Namen Strava + Runna-Bundle und soll gegenüber den Einzelabos für beide Apps bis zu 60 Prozent günstiger sein. Der kombinierte Service wird allerdings ausschließlich als Jahresabo angeboten und richtet sich mit einem Preis von 149,99 Euro laut Strava an Laufinteressierte, die ihre Trainingsplanung und Fortschrittsanalyse zentral und digital verwalten möchten.

Gemeinsames Abo für Trainingspläne und Auswertung

Nutzer der Kombination erhalten Zugriff auf personalisierte Trainingspläne von Runna sowie auf die gewohnten Funktionen von Strava – darunter Streckenaufzeichnung, Statistiken, Community-Rankings und Routenplanung. Dieses Leistungspaket sei insbesondere für Personen attraktiv, die sich gezielt auf Laufwettbewerbe oder persönliche Laufziele vorbereiten wollen.

In einer Umfrage gaben laut Strava 43 Prozent der Nutzer an, im Jahr 2025 an einem Lauf oder Laufevent teilnehmen zu wollen. Mit dem neuen Abo-Modell wolle man dieser Zielgruppe eine zusammengeführte Lösung für Coaching und Leistungsanalyse bieten.

Coaching nur in englischer Sprache

Die über Runna bereitgestellten Trainingspläne passen sich dem Anbieter zufolge dem individuellen Leistungsstand und der zeitlichen Verfügbarkeit der Nutzer an. Einzelne Laufeinheiten sollen sich so in bestehende Tagesabläufe integrieren lassen. Die Trainingsdaten werden mit Strava synchronisiert und dort analysiert. Ranglistenfunktionen und Streckenvorschläge sollen das Zusammenspiel der beiden Apps abrunden.

Ein für manche Nutzer großen Haken sollte jedoch nicht übersehen werden. Das Coaching innerhalb der Runna-App ist derzeit ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Hier verspricht Strava in Kürze erste Verbesserungen für Nutzer aus anderen Regionen.