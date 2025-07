Klapp-iPhone: Offenbar erste Prototypen-Tests angelaufen

Apple scheint einen großen Sprung hin zu seinem ersten faltbaren Telefon gemacht zu haben. Offenbar sind die ersten Prototypen-Tests mit dem schon seit Jahren durch die Gerüchteküche geisternden Klapp-iPhone angelaufen. Der asiatische Branchendienst DigiTimes beruft sich diesbezüglich auf Quellen aus dem Umfeld von Apple-Zulieferern.

Das faltbare iPhone hat dem Bericht zufolge die sogenannte P1-Phase von Apples Prototypen-Tests erreicht. Apple testet neue Produkte normalerweise über mehrere solcher Prototypen-Phasen hinweg in verschiedenen Bereichen. Dabei steht neben der grundsätzlichen Funktionalität auch die Widerstandsfähigkeit von Komponenten wie Display oder Gehäuse auf dem Prüfstand.

Bilder oben: Designstudien eines faltbaren iPhones

Bei faltbaren Geräte wie Notebooks oder ganz besonders einem klappbaren Telefon dürfte die Verbindung der beiden Komponenten und insbesondere Display und Scharniersystem dürften eine wichtige Rolle spielen. Noch vor zwei Wochen ging diesbezüglich die Meldung herum, dass sich Apple hier weiterhin in der Entwicklungsphase befindet. Ein Prototypen-Test lässt sich eindeutig als nächster Entwicklungsschritt bewerten.

Android-Konkurrenz setzt Apple unter Druck

In dem aktuellen Bericht von DigiTimes wird erneut betont, dass Apple sein erstes faltbares iPhone im kommenden Jahr auf den Markt bringen will. Die Fokussierung auf den asiatischen Markt dürfte dafür sorgen, dass sich Apple hier selbst zunehmend unter Druck sieht.

Hersteller wie Samsung haben inzwischen mehrere Generationen von klappbaren Geräten auf den Markt gebracht und entsprechend Erfahrung gesammelt. Mit einem Klapp-iPhone würde sich Apple als direkte Konkurrenz zu Produkten solcher Anbieter positionieren.

Preislich erinnern die bislang mal mehr und mal weniger fundierten Spekulationen diesbezüglich allerdings weniger an ein Mainstream-Gerät als an die Apple Vision Pro. So ist davon die Rede, dass der Einführungspreis für Apples erstes Klapp-iPhone deutlich über 2.000 US-Dollar liegt.