Strava-App schlägt Premium-Nutzern passende Trainingseinheiten vor

Strava erweitert sein Angebot für zahlende Nutzer um eine neue Trainingsfunktion namens „Instant Workouts“ beziehungsweise „Sofort-Trainings“. Die Abonnenten des Fitness-Dienstes können damit Trainingsvorschläge erhalten, die auf ihren bisher aufgezeichneten Aktivitäten basieren.

Laut Strava wertet „Instant Workouts“ die jüngste Trainingshistorie eines Nutzers aus und schlägt darauf aufbauend passende Übungseinheiten vor. Die Empfehlungen orientierten sich dabei an übergeordneten Zielen, darunter der Erhalt der Form, Aufbau, Erholung oder das Erkunden neuer Aktivitäten. Dabei werden mehr als 40 Sportarten unterstützt. Strava zufolge zielt die Funktion darauf ab, Nutzer bei der Planung ihrer Trainingswoche zu unterstützen und ihnen zugleich eine Orientierung für die nächsten Einheiten zu geben.

Falls der eine oder andere von euch die Funktion bereits gesehen hat, zählt er zu jener privilegierten Nutzergruppe, mit der Strava die neue Funktion über die vergangenen Monate hinweg getestet hat. Dabei hätte sich herausgestellt, dass insbesondere Vorschläge für Lauf- und Krafttrainingseinheiten sehr gut angenommen werden. Ganz allgemein sei während der Tests ein Großteil der Rückmeldungen zu den Empfehlungen positiv ausgefallen.

Vorschläge sollen sich stetig verbessern

Die neue Funktion soll vor allem Nutzer ansprechen, die eine Trainingsroutine aufbauen oder nach einer Pause wieder einsteigen wollen. Für regelmäßig Trainierende könne die „Instant Workouts“ zusätzliche Abwechslung bieten, indem es neue Impulse für das Training liefere. Da die Vorschläge auf gespeicherten Aktivitäten basieren, sollen sie laut Strava mit zunehmender Datengrundlage stetig besser und individueller ausfallen.

Beim Erstellen von Trainingseinheiten kann „Instant Workouts“ auch automatisch passende Routen erstellen, die am aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers beginnen. Die Basis hierfür liefern anonymisierte Bewegungsdaten der Strava-Community. Zudem zeigt die App laut Strava stets an, warum eine bestimmte Einheit empfohlen werde, um den Zusammenhang zwischen Vorschlag und bisherigem Trainingsverlauf verständlicher zu machen.

Apple-Integration soll erweitert werden

In den kommenden Monaten will Strava die Funktion unter anderem um die Möglichkeit erweitern, die Trainingseinheiten auf kompatible Geräte von Apple und Garmin zu übertragen.

Strava lässt sich grundsätzlich kostenlos nutzen. Das neue „Instant Workouts“ zählt allerdings zu den Premium-Funktionen, für die eine Mitgliedschaft zum Preis von 10,99 Euro im Monat oder 74,99 Euro im Jahr erforderlich ist.