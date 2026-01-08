Harman Kardon bringt die SoundSticks als WLAN-Version

Die Audiospezialisten von Harman Kardon überraschen uns mit einem erneuten Update für die SoundSticks. Nachdem die Kult-Lautsprecher anlässlich ihres 25. Geburtstags seit November in einer Neuauflage mit integriertem Beleuchtungssystem erhältlich sind, kündigt der Hersteller jetzt ein aus unserer Sicht deutlich spektakuläreres Update an. Bereits im März soll eine neue Generation der SoundSticks erscheinen, die mit WLAN ausgestattet ist und als Netzwerklautsprecher sowie AirPlay-Empfänger genutzt werden kann.

Wer sich eben erst die neue Bluetooth-Version der Lautsprecher zugelegt hat, muss sich nicht zwangsläufig ärgern. So wie wir die Ankündigung verstehen, wird Harman Kardon die SoundSticks zukünftig in zwei Varianten anbieten. Die neue WLAN-Version ist mit einer Preisempfehlung von 379,99 Euro dann 50 Euro teurer als das Bluetooth-Modell.

Vom Klang her konnten schon die früheren Versionen der SoundSticks von Harman Kardon überzeugen. Auch das neue Modell kommt als Kombination aus einem 5,25-Zoll-Subwoofer und zwei Lautsprechern mit jeweils drei 1,6-Zoll-Mitteltönern sowie einem 1-Zoll-Hochtöner. Dabei behalten die SoundSticks ihr transparentes Design, wobei jedoch das mit dem letzten Update hinzugekommene Beleuchtungssystem nicht den Geschmack aller Nutzer trifft.

AirPlay, Spotify Connect & Co.

Neben WLAN unterstützen die neuen SoundSticks auch über Bluetooth verbundene Audioquellen. Im Mittelpunkt steht aber zweifellos die Möglichkeit zum Audio-Streaming über WLAN und damit verbunden die Unterstützung von AirPlay und die direkte Anbindung von Musikdiensten. Harman Kardon listet hier Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon.

Über die zugehörige App kann man zwischen sechs voreingestellten Ambient-Lichtthemen wählen und deren Helligkeit und Farbe bei Bedarf individuell anpassen.

Auch Aura Studio als WLAN-Version

Neben den SoundSticks wird Harman Kardon im März auch eine WLAN-Version des Drei-Wege-Lautsprechers Aura Studio mit identischem Funktionsumfang in den Handel bringen. Als Preisempfehlung werden hier ebenfalls 379,99 Euro genannt. Die Bluetooth-Version des Aura Studio ist bereits für 329,99 Euro erhältlich.