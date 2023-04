Browser-App Opera integriert VPN als kostenlose Standardoption

Opera bietet fortan auch in der iOS-Version seiner Browser-App einen kostenlosen VPN-Dienst an. Den Entwicklern zufolge ist Opera damit der erste Webbrowser, der über alle großen Plattformen hinweg ein VPN zum erweiterten Schutz der persönlichen Daten anbietet.

Kurz erklärt: Bei einer VPN-Verbindung wird nicht die ursprüngliche IP-Adresse des Nutzers an den im Webbrowser aufgerufenen Server übertragen, sondern die Anfragen laufen über einen in dem Fall von Opera zwischengeschalteten Übergabepunkt. In der Folge hat der fremde Server keine Ahnung, wo ihr euch konkret befindet. Kostenpflichtige VPN-Dienste erlauben es dabei in der Regel, Adressen aus vom Nutzer ausgewählten Ländern zu verwenden und werden auf diesem Weg gerne auch zur Umgehung von länderbasierten Zugriffssperren oder entsprechenden Einschränkungen genutzt.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass es auch bei Verwendung eines VPN-Dienstes keine Garantie auf vollständige Anonymität gibt. Das wird gerne vereinfacht so kommuniziert, doch wäre es beispielsweise denkbar, dass die Anbieter unter dem Druck von Behörden entsprechende Daten preisgeben.

Opera VPN Pro als kostenpflichtige Option

Die Opera-Entwickler informieren auf ihrer Webseite ausführlich über ihre VPN-Funktion und deren Bereitstellung nun auch für iPhone-Nutzer. Damit verbunden klärt sich dann in gewisser Weise auch die Frage nach der Finanzierung des Angebots. So bietet Opera gegen 3,99 Euro im Monat auch eine kostenpflichtige Pro-Version seines VPN-Dienstes an, der es dem Nutzer dann unter anderem erlaubt, anstatt per Zufall über einen allgemeinen Standort zu agieren gezielt einen von 30 internationalen Server als „Absender“ festzulegen. Zudem sind mit dem Pro-Angebot aufgrund der deutlich größeren Anzahl der VPN-Server auch merklich höhere Geschwindigkeiten im Einsatz zu erwarten.

Opera VPN steht bereits für einen Teil der Nutzer in der Browser-App auf dem iPhone bereit. Falls die Einstellung bei euch noch nicht auftaucht, ist Geduld gefragt. Die Funktion soll in den nächsten Wochen für alle Opera-Nutzer mit iPhone bereitstehen.