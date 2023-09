Straßenbaustellen sollen Standort an Apple und Google Maps senden

Vodafone testet gemeinsam mit der Landesverkehrszentrale Nordrhein-Westfalen ein erweitertes System zur Warnung vor Straßensperrungen und Baustellen. Dabei sollen Echtzeit-Informationen direkt an Anwendungen wie Apple Karten oder Google Maps übermittelt werden. Für die Zukunft ist geplant, die entsprechenden Hinweise unabhängig vom Hersteller oder der Fahrzeugmarke an alle mobilen Navigations- und Kartensysteme zu senden.

In einem ersten Schritt kommen in diesem Zusammenhang nur „smarte Sperranhänger“ zum Einsatz. Diese mobilen Baustellenabsperrungen werden mit 5G-Technologie ausgestattet um in der Folge ihre aktuelle Position mithilfe von Echtzeitdaten bereitzustellen. Anwendungen von Drittanbietern sollen diese Informationen dann über den vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr bereitgestellten Datenzugriffspunkt Mobilithek abrufen können.

Dynamische Anzeige von Wanderbaustellen

Die Bereitstellung der Live-Position von Sperranhängern und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen soll insbesondere im Zusammenhang mit sogenannten Wanderbaustellen für ein deutliches Plus in Sachen Sicherheit sorgen. Bislang war man bei Mäh- oder Instandhaltungsarbeiten hier stets auf die direkte Sichtweite der Baustellen beschränkt. Künftig können die Karten- und Navigationssysteme jedoch in Echtzeit Daten zur aktuellen Position der Behinderung und den damit verbundenen Einschränkungen wie etwa Verengungen oder gesperrten Spuren liefern.

Vodafone hebt im Rahmen der Ankündigung zwar besonders auf die beiden großen Kartenanbieter Apple und Google ab, macht jedoch noch keine weiterführenden Angaben bezüglich einer tatsächlichen Verfügbarkeit. Somit ist davon auszugehen, dass die Anbieter von Navigationslösungen hier wenn überhaupt, dann gerade erst damit beginnen, die neuen Datenpunkte in ihre Anwendungen zu integrieren. Auf lange Sicht dürfte sich diese Variante des „Internet of Things“ jedoch als durchaus positive Erweiterung in diesem Bereich präsentieren.